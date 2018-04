Gallamiddage, værtsafgift og hoteller: Ishockeytop dræner »den største eliteidrætsbegivenhed nogensinde på dansk grund« En forretningsmodel mellem Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) og dets marketingpartner koster offentligt støttet værtskab for VM en formue. Nu fortryder Region Midtjylland milliontilskud.

Den 23. maj 2014 klokken 11.03 var et skelsættende tidspunkt for dansk idræt. Da slog præsidenten for det internationale ishockeyforbund (IIHF) nemlig fast, at Danmark vandt værtskabet for VM, der begynder fredag.

Omkostningerne ved »den største eliteidrætsbegivenhed nogensinde på dansk grund«, som arrangørerne kalder VM, er store. Til gengæld er mulighederne for at få udgifterne dækket i vid udstrækning begrænset af et påtvunget samarbejde med IIHF og forbundets marketingpartner, Infront Media. Det viser aktindsigter, Politiken har søgt hos kommunerne.

Det samlede budget for VM i Danmark er på 120 millioner kroner. Mere end en sjettedel af det beløb – altså godt 20 millioner kroner – er betaling til IIHF.

Værterne er kontraktligt forpligtet til at betale et host fee – en VM-afgift – til det internationale forbund på 10 procent af billetsalget, hvilket ser ud til at udgøre omkring 10 millioner kroner.

Desuden skal værtskabet betale alle omkostninger for IIHF’s og forbundets repræsentanters udgifter under VM. Hotelsuiter på Bella Sky, gallamiddage, kongresaktiviteter, transport og så videre. Det beløber sig til op mod 12 millioner kroner.

Der er ingen tvivl om, at vi skulle have taget langt flere forbehold Jørn Nørby (V), formand for udvalget for regional udvikling

Da IIHF gennem årtier har solgt alle tv- og marketingrettigheder til Infront Media, er billetsalget turneringens eneste mulighed for at få dækket omkostninger.

Derfor presser det økonomien i selskabet, der er etableret for at afvikle VM, når det ud over VM-afgiften skal afgive 850 af de bedste billetter til hver af turneringens 64 VM-kampe til IIHF og dermed går glip af en millionindtægt.

Et lille overskud

På den baggrund giver det danske værtskab i bedste fald 5-10 millioner kroner i overskud, men kun fordi 30 millioner offentlige kroner er med til at opfylde forpligtelserne over for de internationale partnere.

»IIHF og Infront har skabt en forretningsmodel, som beriger dem selv mest muligt, mens de til gengæld efterlader værtsnationen med meget ringe muligheder for at tjene penge. Og som i dette tilfælde også koster de danske skatteborgere penge«, siger professor i sportsøkonomi på Salford Universitet i Manchester Simon Chadwick, der bakkes op af Jens Sejer Andersen, international direktør i Play the Game, der arbejder for mere gennemsigtighed og mindre korruption i idrætten.

»Det er en uhyre effektiv måde at drive forretning på, fordi der er så meget prestige i et VM. Man er som ansøger nødt til at bøje sig ret dybt for VM’s ejere og acceptere betingelserne, hvis man overhovedet vil have begivenheden. Ellers finder de et andet sted at afholde det«.

Henrik Bach Nielsen, der er formand for Danmarks Ishockey Union og et af 13 medlemmer af IIHF’s bestyrelse, ishockeyverdens øverste og mest magtfulde organ, har det også »lidt specielt« med, at Danmark skal betale et host fee.

»Det har jeg sat spørgsmålstegn ved, hvor der er blevet sagt: Stop nu, Henrik. Det har vi alle gjort. Det plejer vi«, siger formanden om det markante danske bidrag til IIHF’s kontante formue, der i forvejen beløber sig til langt over 100 millioner kroner.

Københavns Kommune, Herning Kommune, Region Hovedstaden og Region Midtsjælland har hver bevilget 5 millioner kroner til VM, mens Sport Event Danmark har skudt det dobbelte i projektet. Alle gav forhåndstilsagn om tilskuddet, før Danmark fik værtskabet.