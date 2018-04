Kommuner overlod VM-guldet til privat firma

»Det er langtfra givet, at et ishockey-VM i en så relativt lille hockeynation som Danmark kan give overskud. Vi havde ingen ambition om at eje en del af eventen, da det også ville give en risiko, hvis der kom underskud. Derfor giver vi et tilskud frem for at være medejere«, siger han.

Kommunalekspert Roger Buch mener ikke, at det rækker.

»Det kan godt være, at det er en god idé for VM-selskabet. Men kommunerne er jo ikke bundet af deres risiko. Derfor havde det nok givet bedre mening selv at have stillet underskudsgarantien i stedet for et tilskud«, siger Roger Buch.

God økonomisk kurs

Han påpeger, at det ikke er en formidlende omstændighed, at Infront samtidig ejer tv- og reklamerettigheder til VM-turneringen for et trecifferet millionbeløb og at det danske værtskab er kontraktligt forpligtet til at afhænde 10 procent af sine billetindtægter til Det Internationale Ishockeyforbund i et host fee, en VM-afgift.

»Det her tyder egentlig på, at der ikke har været brug for en hjælpende hånd, hvis man ellers havde stillet krav den anden vej eller lavet en god aftale med det internationale forbund. For der er jo penge nok i systemet. Så havde de måske takket nej til at holde VM i Danmark. Men så er det jo bare sådan, det er«, siger Roger Buch.

Hos det delejede VM-selskab er direktør Enver Hansen glad for aftalen med Infront, der gav arbejdsro i forhold til at få VM-projektet ind på en god økonomisk kurs.

»Jeg tror ikke, at du kunne have fået mange samarbejdspartnere til at indgå en sådan underskudsgaranti. Dengang vi indgik samarbejdet med Infront, var der en stor økonomisk risiko, fordi vi kun kunne hente indtægterne fra billetsalget. Vores rationale var, at Infront måske ville have en større interesse i, at det her ville lykkes, hvis vi lavede selskabet«, siger Enver Hansen.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland har som kommunerne også bevilget hver 5 millioner kroner til VM-selskabet, men ingen af dem har været direkte involveret i forhandlingerne om stiftelsen af selskabet med Infront.

Ifølge Politikens aktindsigter har Region Hovedstaden lagt sig i kølvandet på Københavns Kommunes anbefalinger, mens Region Midtjylland har stået helt uden for drøftelserne.

Det er nemlig Herning Kommune, der har ansøgt eventpuljen i Region Midtsjællands Vækstforum om pengene.