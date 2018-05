København betaler det Internationale Ishockeyforbunds gallamiddag for 535 gæster

Om to uger skal der være fest på Københavns Rådhus. 535 gæster fra hele verden sætter sig til bords ved en stor gallamiddag i festsalen i anledning af den officielle åbning af det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) årlige kongres.

Der vil være taler, underholdning og en menu, der afspejler kongerigets kulinariske rigdomme. Kronprinsen kommer. Og så selvfølgelig mere end 200 internationale ishockeyledere. Med ganske få undtagelser er alle inviteret med ledsager.

Man må ikke støtte privat virksomhed på den her måde chefforsker

Regningen for herligheden kommer verdensforbundet imidlertid ikke til at hænge på. Prisen på 775 kroner per deltager, eksklusive drikkevarer, tager Københavns Kommune sig i stedet af. Det fremgår af aktindsigter fra Københavns Kommune, som Politiken har gennemgået.

Men en sådan gallamiddag er over stregen for, hvad kommunale skattekroner kan gå til, lyder det fra flere eksperter. De mener samstemmende, at betalingen af gallamiddagen ligner ulovlig støtte med offentlige midler.

»Jeg er sikker på, at Mærsk, Vestas eller et fagforbund gerne så Københavns Kommune betale for forplejning og lokaler ved deres kongresser, men det går jo ikke. Man må ikke støtte privat virksomhed på den her måde. Kommunen aflaster jo en privat virksomhed for nogle store udgifter«, siger kommunalekspert og chefforsker på DMJX Roger Buch til Politiken.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing er på linje:

»Det her er problematisk set i forhold til kommunalfuldmagten, fordi man må ikke støtte selskaber. I så fald skal Københavns Kommune købe en ydelse, reklameværdi eller lignende«.

Middagen var et krav

Det er Københavns Kommunes modtagelsesudvalg, der har godkendt en ansøgning fra Danmarks Ishockey Union om at betale for gallamiddagen.

Det skete i 2016, hvor unionens formand, Henrik Bach Nielsen, blandt andet forklarede, at gallamiddagen var et krav fra IIHF, som er nedfældet i en af de kontrakter, unionen måtte underskrive for at få VM i ishockey, der begynder fredag, til landet.

På samme måde, som Politiken tidligere har beskrevet, hvordan IIHF indkasserer 10 procent af det samlede billetsalg for turneringen som en slags VM-afgift og lader selskabet, der afvikler VM, betale kost og logi for forbundets repræsentanter under VM. Samlet pris: ca. 22 millioner kroner.

Københavns Kommune accepterede ifølge aktindsigten ansøgningen fra Henrik Bach Nielsen, men senere blev »alle omkostningerne« ændret, så VM-selskabet nu betaler for drikkevarerne 18. maj.

I spidsen for modtagelsesudvalget sidder overborgmester Frank Jensen (S).

Han ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en mail: »Kongressen er det mest betydningsfulde møde inden for ishockeysporten, hvor der bl.a. træffes beslutninger om fremtidige værtsbyer for VM-slutrunder, og arrangementet giver os mulighed for at præsentere København og Danmark som et professionelt, innovativt og attraktivt land«.

Det argument køber Roger Buch ikke:

»At huse den her gallamiddag under påskud af, at den brander København på en særlig måde, er svær for mig at se lovligheden i. Ud fra den logik kan Københavns Kommune jo så tilbyde at give dyre gallamiddage for Fifa, det internationale håndboldforbund eller private virksomheder for at tiltrække deres arrangementer«, siger kommunaleksperten.

»Det er efter min vurdering i strid med lovgivningen. Og jeg kan slet ikke se, hvordan København kan sandsynliggøre, at en gallamiddag for ishockeypolitikere er branding for København, når Danmark allerede har fået VM-arrangementet«.

På gæstelisten er præsident René Fasel og de øvrige IIHF-repræsentanter samt deres ægtefæller. Men listen omfatter også 60 gæster fra samarbejdspartneren og medieselskabet Infront Media, der sammen med Danmarks Ishockey Union driver VM-selskabet.