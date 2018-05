Bedste kamp i Danmark nogensinde: Dyre drenge funklede før hovedretten

Lidt snurren i maven har Hernings ishockeyglade Venstre-borgmester Lars Krarup ikke helt kunnet undgå, da han fredag eftermiddag ankom til Jyske Bank Boxen i selskab med kronprins Frederik og præsidenten for det Internationale Ishockeyforbund, René Fasel.

Efter årevis af hårdt arbejde var det endelig tid. Til åbningen af VM i ishockey på dansk grund. Eller rettere – for Lars Krarup – på den jyske hede.

VM i ishockey Resultater Gruppe A Rusland-Frankrig 7-0 (3-0, 1-0, 3-0) Mål: 1-0 Kirill Kaprizov, 2-0 Pavel Buchnevich, 3-0 Yevgeni Dadonov, 4-0 Kirill Kaprizov, 5-0 Alexander Barabanov, 6-0 Maxim Shalunov, 7-0 Artem Anisimov Udvisninger: Rusland 3 x 2 min., Frankrig 4 x 2 min. Tilskuere: 6.453. Gruppe B USA-Canada 5-4 str. (1-2, 2-1, 1-1) Mål: 0-1 Pierre-Luc Dubois, 0-2 Ryan O'Reilly, 1-2 Anders Lee, 2-2 Dylan Larkin, 3-2 Johny Gaudreau, 3-3 Anthony Beauvillier, 4-3 Dylan Larkin, 4-4 Colton Parayko, 5-4 Cam Atkinson/str. Udvisninger: USA 2 x 2 min., Canada 2 x 2 min. Tilskuere: 9.632. Vis mere

Her hvor tankerne om storhed og vækst har levet, siden Enrico Dalgas i løbet af en generation forvandlede hedeland til opland for 150 år siden.

At premieren på det største eliteidrætsevent nogensinde i Danmark mellem USA og Canada så havde sine børnesygdomme, kommer både han og resten af ishockeydanmark sig nok over.

Der var kameradrengen, der forsinkede kampen, fordi han glemte at skøjte ud. Halspeakeren, der på jysk-amerikansk døjede med overblikket i begyndelsen og så målhornet, der pludselig gik af midt i åbent spil.

Bedste dyst på dansk grund

Og så var der stjernerne. De dyre drenge fra NHL på de to hold, der tilsyneladende ikke lod sig mærke med de lidt mere beskedne forhold, end dem de er vant til hjemme i den gennemkommercialiserede og topprofessionelle liga i Nordamerika.

For kampen hockeymillionærerne gav den trekvartfyldte arena var med garanti den bedste, der nogensinde er spillet i Danmark. Jo, jo, der har heller ikke været spillere af samme kaliber på is herhjemme før. Men at både canadierne anført af den purunge komet Connor McDavid og amerikanerne med megastjernen Patrick Kane var kommet for at underholde, kunne ingen være i tvivl om.

Under et minut var der spillet, da målhornet første gang gik rettidigt af. Og herfra strøede begge mandskaber om sig med tekniske lækkerier, kontante tacklinger og millimeter præcise pasninger.

Canadierne lagde bedst ud og kom hurtigt i front med 2-0, men selv om USA ikke har hævet VM-pokalen siden 1960, så kunne meget tyde på, at holdet ikke er kommet til Herning for at holde ferie. Sådan som det var engang, når NHL-stjerner tog til VM efter en lang sæson på den anden side af Atlanten.

Anført af Frans Nielsens holdkammerat i Detroit Red Wings, Dylan Larkin, fik amerikanerne vendt opgøret og bragte sig foran med 3-2 præcis halvvejs gennem naboslaget.

Alle ventede på Danmark

Det amerikanske comeback fik imidlertid ikke canadierne til at knække. Vel snarere tværtimod.

Derfor måtte kampen efter tre perioder og 60 minutters ishockey ud i overtid og straffeslag for at finde en vinder.

Og heller ikke her virkede det som om, at spillerne havde lyst til at slutte slaget. Først i sjette runde straffeslag lykkedes det Cam Atkinson fra Colombus Blue Jackets at sende den afgørende puck i nettet til en sjælden amerikansk sejr i VM-sammenhæng.

Det var spænding og fremragende ishockey for alt, hvad et VM er værd.

Men selv om NHL-stjernerne flere gange slog gnister på isen, fik de aldrig rigtig sat arenaen i flammer. Dertil var tribunerne for fyldte af danske nationaltrøjer, der sparede stemmerne til braget senere på aften mellem deres egne helte og de tyske OL-sølvvindere.

Til gengæld kunne borgmester Krarup og alle andre ishockeyglade danskere glæde sig over, at debuten på den historiske event trods et urent afsæt langt fra blev en maveplasker.