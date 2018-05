Ny stil: Amerikanske NHL-stjerner vil ændre kollegernes holdning til VM

FOR ABONNENTER

I midten af 00’erne og frem til begyndelsen af dette årti var backen Zack Johnson en profil på det amerikanske VM-hold. Det, selv om han hjemme i NHL i langt højere grad blev anset som en solid spiller frem for en stjerne. Johnsons VM-status blev skabt, fordi han i modsætning til en lang række af sine kolleger med endnu større navne rejste mod Europa år efter år for at deltage i VM, når hans klubhold ikke kom i NHL-slutspillet. De allerstørste amerikanske NHL-navne valgte hængekøjen og en lang sommerferie i staterne frem for en tur til Bratislava eller Riga.