Karakterbogen: Specialenheden svigtede på en dag, der var mere leverpostej end kaviar

Landstræner Jan Karlsson havde fået lidt at tænke over inden kampen mod USA, fordi Mads Christensen måtte sidde over med en skade.

Men fordi svenskeren stadig håber på forstærkning fra NHL-ligaen, turde han hverken indskrive Morten Poulsen eller Nicolai Meyer i truppen.

I stedet omskolede han backen Emil Kristensen for en aften til wing i tredjekæden, så han heller ikke skulle bryde sin foretrukne opstilling op.

Mens Mads Christensen allerede var ude, så måtte også Mathias Bau udgå midtvejs med en skade i maveregionen.

Herefter måtte centerspillerne Peter Regin, Frans Nielsen og Julian Jakobsen rotere i de forskellige kæder.

På det tidspunkt var kampen dog reelt afgjort til amerikansk fordel. Og i tredje periode var både gnist og tempo forsvundet ud af kampen.

Amerikanerne var ganske enkelt bedst. NHL-stjerne lyste op i Jyske Bank Boxen, mens det danske mandskab ramte en af de mere grå dage, så de 10.000 tilskuere måtte nøjes med en indsats, der var mere leverpostej end kaviar.

Målmand Frederik Andersen: 7

Toronto-målmanden havde en lidt blandet aften. Frederik Andersen havde flere redninger af høj klasse, men formåede samtidig ikke at give Danmark det boost, som var så vitalt i kampen mod Tyskland aftenen i forvejen.

Powerplay: 00

Mod Tyskland var denne specialenhed det helt store aktiv med to mål i fire forsøg. Mod USA var kvaliteten i den stik modsatte ende af skalaen. Kun få gange lykkedes det danskerne at etablere overtalsspil i amerikanernes zone.

Især de 3.23 min. i overtal i begyndelsen af anden periode, hvor de 37 sekunder var med 5 mand mod 3, var ringe. Lige præcis på et tidspunkt, hvor en dansk reducering måske kunne have rystet amerikanerne og bragte Danmark ind i kampen igen.

Boxplay: 4

NHL-stjerner fra USA er bare dygtige til overtal. Derfor kan man heller ikke klandre den danske defensiv for at være på hælene i perioder. Én scoring imod er vel okay på tre udvisninger.

1. kæden (Peter Regin, Oliver Bjorkstrand og Nicklas Jensen) 4

Betingelserne var svære for trioen, der præcis som i den første kamp mod Tyskland havde svært ved for alvor at få den offensive del til at sving. Til gengæld ville det være løgn at påstå, at ærmerne ikke var trukket helt op hos trioen. Især Peter Regin var med sin energi en drivkraft for holdet.

2. kæden (Frans Nielsen, Nichlas Hardt og Frederik Storm) 4

Kæden knoklede og sled bravt i både forsvar og angreb, men var som resten af det danske mandskab overmatchet af sine amerikanske modstandere. Frans Nielsen viste dog med sin snuhed og NHL-erfaring, hvorfor han er så vigtig en spiller for Danmark, når pucken skal fremad banen.

3. kæden (Emil Kristensen, Morten Madsen og Julian Jakobsen) 4

Mads Christensen måtte sidde over med en skade og i stedet fik backen Emil Kristensen den uvante rolle at spille wing. Den opgave løste han fornuftigt. Men opgaven var svær for trioen, der ikke kunne mønstre samme fart i skøjterne som deres amerikanske modstander.