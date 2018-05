Kaptajn Regin: Frederik Andersen er en af landets største atleter

De virkede nærmest til at give op i løbet af kampens sidste minutter. Nordmændene kunne fredag aften ikke få pucken forbi Frederik Andersen, der stod med vanlig ro og tog alle de pucke, som han havde fri udsyn til.

Andersen har i løbet af de første 5 gruppekampe ikke kun bevist, at han er VM's bedste målmand. Der er også et godt stykke ned til nummer 2.

Den store målmand fra NHL-klubben, Toronto Maple Leafs, er en af de mest populære danskere i Boxen.

Men kaptajn Peter Regin mener stadig, at Frederik Andersen fortjener en større og bredere anerkendelse herhjemme for sine gode præstationer i Nordamerika, hvor han i denne sæson har været en af NHL's 5 bedste målmænd.

»I mine øjne er Frederik en af Danmarks største atleter. Der er Wozniacki, Christian Eriksen og så ham, synes jeg. Hvis folk oplever, hvor stor han er i Toronto, ville han få endnu mere anerkendelse«, siger Peter Regin.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Peter Regin har ligesom Frederik Andersen spillet i verdens bedste hockeyliga, NHL. Den danske kaptajn mener, at Andersen er et af dansk idræts største navne. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Den danske kaptajn håber også, at landsholdets store succes netop nu kan få betydning på politisk plan fremover.

» Vores håb var at præstere godt på isen. Det er det eneste, som vi kan styre. Det kunne forhåbentlig skabe nogle nye hockeyfans og en udvikling på politisk niveau. Vi håber, at der kommer en skøjtehal i Vejle og Slagelse, hvor der render børn rundt og måske har talent for ishockey, men ikke får mulighed for at dyrke det i deres nærområde«, siger han og tilføjer:

»I de byer, hvor man har haller, er der jo et fantastisk talentarbejde. Jeg tror, man nu er nået det maksimale niveau for, hvad vi kan præstere på landsholdet med det nuværende antal skøjtehaller. Vi har verdensstjerner NHL. Det er lidt naturstridigt, at vi har så mange gode spillere med tanke på, hvor få der at tage af. Vi skal have flere skøjtehaller i Danmark på den lange bane for at få endnu flere talenter«.