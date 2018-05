Danmark henter tre vigtige 'pligt'-point i uskøn ishockeykamp

Der var mere fest udenfor banen, end inde på isen, da det danske ishockeylandshold i eftermiddag 'pligtmæssigt’ slog Korea i en uskøn ishockeykamp.

Farten og intensiteten manglende, og særligt førstekæden havde svært ved at skabe chancer i 5-mod-5 spillet.

Det var to mål i overtal, samt et mål fra tredjekædespilleren Jesper Jensen, som var med til at sikre Danmark sejren mod Korea. Det skal i parentes bemærkes, at Korea har tabt til alle andre nationer i turneringen.

Det var heller ikke en tilfreds Fransk Nielsen efter kampen.

»Vi skal bare være glade for, at vi fik tre point. For det var ikke smuk«, siger førstekædespilleren.

»Det var lidt, som vi havde frygtet. At vi gik ud troede, at vi var bedre, end vi var. Det lignede Hviderusland, da vi var derovre og spille OL-kvalen (hvor Danmark tabte red.). Vi skal lære, at sådan fungerer det ikke i sådan nogle turneringer her«, siger han.

Korea spillede aggressivt

Den danske førstekædespiller scorede 1-0-målet i powerplay, og lavede en assists til 3-1 målet. Han var derfor igen en vigtig brik for at Danmark fik de livsnødvendige tre point i jagten på kvatfinalebilletter.

Alligevel var han ikke tilfreds med hverken egen eller holdets indsats.

»De skøjtede mere end os. Det så ud, som om, de havde bedre hænder end os, bedre skøjteløbere, og var stærkere end os. Det så ud som, de var bedre på alt derude i aften«, siger han.

Holdet fra Korea formåede at gøre lige præcis det ved Danmark, som de havde frygtet. De spillede aggressivt, og havde held til at bryde danskernes spil og trække tempoet ud af kampen. Modsat holdt danskerne alt for længe i pucken, spillede for langsomt, og arbejdede ikke hårdt nok.

»Hvis vi spiller sådan her mod Letland, så er vi ude. Ingen tvivl om det«, siger Frans Nielsen.

Det er netop Letland, Danmark skal møde i den altafgørende skæbnekamp på tirsdag, hvor der spilles om kvartfinalebilletterne.

Hviledag kommer belejligt

»Vi har haft en tungt program, og der er ingen tvivl om, at de to hviledage kommer belejligt. Men det er stadigvæk ikke nogen undskyldning for ikke at arbejde hårdt derude«, siger Frans Nielsen.

Den danske kaptajn Peter Regin var mindre kontant i sin udmelding.

»Vi havde håbet, at det ville blive lidt nemmere, men på en eller anden måde, så vidste vi godt. Det er alle andre, der troede den ville blive så nem, men vi har mødt dem mange gange, hvor det har været tætte kampe«, siger han om koreanerne.

Danmark har aldrig slået Korea stort, selvom de har mødt dem flere gange. Desuden spiller koreanerne defensivt taktisk, og bruger alle deres ressourcer på at forsvare sig. De spiller ligesom vi gør, når vi møder nogle af de store nationer, forklarer den danske landsholdskaptajn, og det kan være en udfording.

Ifølge kaptajnen manglede danskerne fart i dele af spillet.

»Jeg synes egentlig vi havde pucken meget i deres zone, men der stod jo mange folk inde foran deres mål, så vi havde svært ved at få nogle pucke derind og få en masser store chancer... og ja... så måske manglede vi noget fart oppe i vores opspil«.