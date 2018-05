Direktøren for det hele: Vi drømmer jo om at komme helt op på 360.000 billetter, men vi er også ved at løbe tør for kampe

Dansk ishockey var fanget i en sand lykkerus, da præsidenten for det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, tildelte København og Herning VM-værtskabet. En af vintersportens allermindste nationer skulle pludselig arrangere en af verdens største eliteidtrætsbegivenheder.

Men midt i glæden nagede samtidig bekymringer for, om det kunne lykkes at skabe nok interesse til at sælge de 300.000 billetter, der skulle til for at få VM til at hænge sammen økonomisk.

I dag – fire år senere – er den bekymring eftertrykkeligt elimineret. Halvvejs gennem VM er der blevet solgt 342.000 sæder til de to arenaer – Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning.

»Billetsalget er gået helt fantastisk. Det vil sige, at der er solgt 42.000 alene under VM-turneringen. Vi drømmer jo om at komme helt op på 360.000 billetter, men vi er også ved at løbe tør for kampe. Danmarks kampe er udsolgt. Det samme er svenskernes«, siger Enver Hansen, direktør i det VM-selskab, der driver mesterskaberne fra 4. til 20. maj.

Dermed står den tidligere leder af Danmarks Ishockey Union med en potentielt set kæmpe økonomisk succes for sin forretning.

I budgetterne fra før turneringen regnede VM-selskabet med et overskud på omkring 5 millioner kroner ved et salg af 300.000 billetter. Forudsat at det budget også holder, når alle omkostninger er gjort op, så bliver det overskud efter alt at dømme tocifret.

De danske kampe i Herning var allerede før turneringen udsolgt. Derfor er det især de VM-hold, der spiller i København, der har givet billetsalget et boost.

Dels har mange svenskere ventet med at købe billet til under turneringen, og så har flere af de østeuropæiske hold trukket tusinder af fans til hovedstaden.

Eksempelvis havde VM-selskabet kun forventet at kunne sælge 70 procent af sæderne til kampen mellem Tjekkiet og Rusland torsdag aften. I stedet blev Royal Arena fyldt til sidste plads.

»Det er kun de mere tynde kampe, som stadig er en udfordring. En kamp som Hviderusland og Østrig er bare svær at sælge billetter til«, siger Enver Hansen.

Bred tilfredshed med VM

Men det er ikke kun med billetsalget, at Enver Hansen kan være tilfreds. Under VM evaluerer holdene og hele organisationen omkring turneringen, hvordan det går. Og VM-direktøren har hidtil kun fået positiv respons.

»Jeg har været til mange VM-turneringer, og der kan virkelig være mange kritikpunkter på sådan et direktoratsmøde. Men vores møder tager 12 minutter, og så er det overstået. Det betyder ikke, at vi ikke også har nogle problemer og udfordringer. Men det bliver bare løst på fem minutter og ikke fem dage, som vi tidligere har set ved VM’er i andre lande«, siger Enver Hansen.

Anmærkningerne fra holdene har været til at tælle på én hånd og har været så jordnære, at det blandt andet har drejet sig om at få fejet nogle måtter ved omklædningsrummene.

Den udlægning nikker den amerikanske landstræner Jeff Blashill genkendende til. Han har ellers en trup af NHL-millionærer, der er vant til en ishockeytilværelse på første klasse.

»Danskerne har gjort et fremragende stykke arbejde indtil videre. Tilskuerne har været fantastiske. Det var sjovt at være en del af det mod Danmark. Hallen og omklædningsrummet er også, som det skal være. Og der bliver knoklet for at løse de små udfordringer, der altid er ved et VM, med det samme«, siger Jeff Blashill.

»Det er forfriskende at komme hertil efter en sæson i NHL. I staterne sidder tilskuerne lidt mere tilbagelænede, indtil der kommer en scoring. Her er der en anden energi. Det har været sjovt for os at flyve herover, selv om vi er vant til at arbejde i verdens bedste liga«, siger han.

Den anmeldelse kommer Enver Hansen nok ikke til at klage over.