VM-stjerner i kulkælderen: Det er røv, hvis jeg skal være ærlig. Bare noget røv

Helt knuget og sammenbidt stod Jesper Jensen Aabo efter VM-nedturen mod Letland. Øjnene og en bævende stemme afslørede, at Jokerit-backen havde mere end svært ved at synke skuffelsen over et på en gang bittert og brutalt nederlag i Jyske Bank Boxen i Herning.

»Jeg er bare ked af det og dybt skuffet«, sagde Jesper Jensen Aabo.

»Når vi får lidt perspektiv på det, så kan vi være virkelig stolte af turneringen. Men vi skulle have scoret nogle flere mål. Det var jo også det, der manglede i dag«, sagde den 26-årige back, der med 1-0-nederlaget nu må vinke farvel til en drømmekvartfinale mod Sverige i Royal Arena i København på torsdag.

»Ser man historisk på det, så burde 11 point have været nok, men omvendt står vi i den gruppefinale, som vi gerne ville have solgt det hele for før turneringen. Det er skideærgerligt, at de 11 point ikke rækker«, siger Jesper Jensen Aabo, der måtte tage en 2 plus 10 minutters afkøling i straffeboksen for en voldsom tackling.

Manglede detaljerne

Også backkollegaen fra Jokerit, Stefan Lassen, havde svært ved at greje nederlaget.

»Det er røv, hvis jeg skal være ærlig. Bare noget røv«, sagde Lassen, der har fået sin ishockey opvækst i Herning.

»Letterne spillede en god kamp, men vi udnyttede tydeligvis heller ikke det, som vi er rigtig gode til. Men det er bare så små detaljer, der skiller holdene. Det er bare så sindssygt tungt«, sagde Stefan Lassen.

»Vi skal også huske at være stolte af de ting, som vi har lavet. Vi har slået Finland og spillet nogle virkelig gode kampe, men nu hvor vi står her, så ville jeg sgu heller have haft 9 point og en kvartfinale, end 11 point og ingenting«.

Danmark slutter som nummer 5 i gruppe B.