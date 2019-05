Danmark slap med en øretæve på fem mål

En ishockeykamp varer 60 effektive minutter, men de canadiske ishockeystjerner skulle ikke engang bruge ni for at sætte tingene på plads i VM-kampen mod Danmark.

Inden det danske hold havde løbet stivheden ud af stængerne, havde Canada scoret tre gange, og storfavoritten endte med at vinde 5-0 i en ganske ensidig forestilling.

Hvis ikke danskerne starter i et højere gear i tirsdagens afdansningsbal mod Slovakiet, slutter holdet med fire VM-nederlag på stribe og et halvlunkent helhedsindtryk.

Danmark har vundet de kampe, man kunne forvente, og overlevelsen blev sikret tidligt. Men nederlag som 1-7 mod USA og nu 0-5 mod Canada pynter hverken på resultatlisten eller humøret.

Det må endnu engang konstateres, at det danske landshold har det meget svært mod de nordamerikanske modstandere, som moser på og går mod mål ved enhver lejlighed.

Danskerne så tunge ud og blev fra første faceoff kørt over af Canadas tempo og fysik. Efter 8 minutter og 23 sekunder havde gardinet blafret tre gange bag målmand Patrick Galbraith.

Da var kampen allerede afgjort, for det var umuligt at forestille sig et dansk vanvidscomeback, som det der få timer forinden havde sikret Storbritannien en sensationel overlevelse i topdivisionen på bekostning af Frankrig.

Den kamp fik nærmest taget i Steel Arena til at lette, men det var også to hold med alt at spille for i modsætning til danskerne, der savnede den desperation, der er nødvendig for at udfordre overmagten.

Det danske hold truede stort set ikke Canadas mål, og tilskuerne fornemmede hurtigt, at de var vidne til en nervefattig kamp, der blev afviklet i en flad atmosfære.

I målet knoklede Patrick Galbraith for at begrænse ulykkerne, og til danskernes held skruede canadierne en smule ned for charmen, da styrkeforskellen var blevet udstillet.

Der gik over en halv time, før den første danske spiller røg i straffeboksen, og det var måske meget heldigt mod VM’s bedste powerplayhold, der kom ind til kampen med en udnyttelsesprocent på 60.

Sam Reinhart udnyttede da også overtallet til at score til 4-0, hvilket canadierne dårligt gad juble over.

På den baggrund var det en opmuntring, at danskerne senere overlevede to minutter med to mand i undertal, mens både Nicklas Jensen og Frederik Storm var til afsoning.

Reinhart gjorde det dog til 5-0 efter knap fem minutters spil i tredje periode, og så begyndte canadierne at spare på kræfterne inden den noget vanskeligere opgave mod USA tirsdag aften.

De danske spillere får endnu kortere tid til restitution. Allerede tirsdag eftermiddag er de på isen igen til den sidste VM-opgave mod de slovakiske værter. Kampen minut for minut





Ritzau