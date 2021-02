Skygger over skifesten: Dødstrusler mod leder ved VM i alpint skiløb i Italien

Parallel storslalom har for første gang været på programmet ved VM i alpint skiløb, og afviklingen af disciplinen har bragt sindene i kog.

I hvert fald har Markus Waldner, der er ansat hos Det Internationale Skiforbund som løbsdirektør for konkurrencerne på herresiden, modtaget dødstrusler.

Det skriver arrangøren af VM i Cortina d’Ampezzo på sin hjemmeside, hvor man samtidig bakker op om Markus Waldner.

»Det er uacceptabelt, at en velanset professionel som Markus skal modtage sådanne beskeder, der går langt ud over normal debat og konfrontation«, skriver arrangøren.

Hvem der har truet Markus Waldner og af hvilken årsag, melder historien dog intet om.

I parallel storslalom starter to skiløbere på hver sin identiske bane ved siden af hinanden, og så gælder det om at komme først til bunden.

Ved VM kørte skiløberne to gange mod hinanden, én gang på hver bane, og så blev tiderne lagt sammen den hurtigste gik videre.

Kritik for ulige konkurrence

Arrangørerne har imidlertid fået kritik for at ville holde spændingen intakt i løbene. Taberen af første heat kunne nemlig maksimalt miste et halvt sekund i forhold til vinderen, uanset om man faldt og reelt smed flere sekunder.

Kritikere har samtidig påpeget, at de to baner ikke var identiske, fordi den ene var mere kørt op end den anden.

Den ene bane var derfor hurtigere end den anden, og der var altså store chancer for at miste tid på den langsommere bane.

Kritikken gik derfor på, at hvis man startede på den langsomme bane, så var der gode muligheder for at indhente det tabte på den hurtige bane i andet gennemløb, fordi modstanderen var i stor risiko for at miste mere end et halvt sekund på den langsomme bane.

Franske Mathieu Faivre vandt mændenes løb, men han var en smule mellemfornøjet.

»Jeg er glad for at vinde min første individuelle medalje, men der er meget, der skal diskuteres efter i dag«, sagde han efter finalen tirsdag.

Ritzau