37-årig bliver europamester for syvende gang

Bordtennis: I en alder af 37 år blev Timo Boll europmester i single for syvende gang. Med 4-1 i finalen over den rumænske overraskelse Ovidiu Ionescu, der undervejs havde sendt Jonathan Groth ud i Alicante, vandt tyskeren den titel, han også havde vundet i 2002, 2007, 2008, 2010, 2011 og i Herning i 2o12.



Fodbold: Patrick Mortensen scorede til 1-0 med sit 10. sæsonmål og er nu nummer tre på topscorerlisten, men Sarpsborg tabte ikke desto mindre 3-1 på udebane til Rosenborg, der nu fører den norske Eliteserien med 4 point, fordi Brann satte point til med 1-1 hjemme mod Sandefjord. Mike Jensen spillede hele kampen for Rosenborg, der atter var uden den skadede Nicklas Bendtner.

Fodbold: Genk-spilleren Joakim Mæhle har haft en forrygende uge. Den tidligere AaB'er blev udtaget til rundens hold i Europa League, efter han i torsdags lagde op til det ene af målene i 2-0-sejren over Malmö FF, og i dag scorede Mæhle efter 24 sekunder og lagde op til yderligere et mål, da Genk ude vandt 5-2 over Cercle Brugge i den belgiske liga, som Club Brugge fører 2 point foran Genk.

Håndbold: For Skjern-træner Ole Nørgaard er det helt acceptabelt, at hans hold har tabt tre af fem kampe i ligaen, for efter 37-33 over ukrainske HC Motor Zaporozhye har Skjern vundet begge sine kampe i Champions League. »Det er to vidt forskellige turneringer, og den danske liga er skruet sådan sammen, at det er vitalt at være skarp, når vi rammer april og maj, hvor de afgørende kampe bliver spillet. Man godt kan ramme lidt ved siden af i ti måneder af året uden alvorlige konsekvenser. Sådan er det ikke i CL, hvor du skal have point med det samme«, siger Ole Nørgaard.

Golf: At en golfturnering handler om 72 huller blev Portugal Masters et underholdende bevis på. I første runde leverede belgieren Nicolas Colsaerts en sjælden albatros på 12. hul. Han sluttede som nummer 40. Oliver Fisher gik på andendagen den første runde nogen sinde i European Tour i 59 slag. Englænderen sluttede på en delt 7.-plads. Efter første runde lå Tom Lewis med en runde i 72 slag på en delt 110.-plads, men søndag blev englænderen med et forspring på 3 slag for anden gang kåret som vinder af turneringen - efter sæsonens største comeback. Lucas Bjerregaard var forsvarende mester og sluttede på en 20.-plads, som han delte med blandt andre den kommende uges Ryder Cup-debutant Thorbjørn Olesen.

Fodbold: Efter indskiftninger i Champions League og på andetholdet fik Kasper Dolberg i dag fra anden halvlegs start sæsondebut i den hollandske Eredivisie, men Ajax tabte 3-0 i topkampen mod PSV Eindhoven, der scorede tre mål på 14 minutter i første halvleg. Nicolai Jørgensen fik de sidste 28 minutter for Feyenoord og var således på banen, da Robin Van Persie efter 87 minutter blev matchvinder i 1-0-sejren over FC Utrecht med David Jensen på mål.

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 16.30 Håndbold: Skjern-Zaporozhye (m) DR3 18.40 E-Sport: FACEIT Major, finale TV 2 Sport 07.00 Badminton: China Open, finaler 12.00 Cykling: VM, holdtidskørsel (k) 14.30 Cykling: VM, holdtidskørsel (m) 18.00 Fodbold: PSV Eindhoven-Ajax 20.30 Cyklecross: World Cup (m) 22.15 Cyklecross: World Cup (k) 05.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3+ 18.00 Fodbold: AGF-Brøndby 22.15 Am. fodbold: Seattle-Dallas 02.20 Am. fodbold: Detroit-New England TV3 Sport 13.45 Fodbold: HB Køge-Helsingør 17.00 Håndbold: Paris SG-Celje (m) 18.45 Am. fodbold: Seattle-Dallas TV3 Max 12.00 Fodbold: SønderjyskE-FCM 14.30 Fodbold: West Ham-Chelsea 16.25 Formel Renault 2.0: Tysklands GP 17.00 Fodbold: Guingamp-Bordeaux 21.00 Fodbold: Lyon-Marseille 6'eren 17.00 Fodbold: Arsenal-Everton Canal9 16.00 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland Eurosport 1 17.30 Ridebanespringning: VM Eurosport 2 10.30 Bordtennis: EM 14.00 Fodbold: Hobro-AaB 15.30 Bordtennis: EM 20.00 Fodbold: Rosenborg-Sarpsborg Vis mere

Kim Astrup (th.) og Anders Skaarup Rasmussen, der her ses under søndagens finale, har leveret en fantastisk indsats hele ugen ved China Open.

Kim Astrup (th.) og Anders Skaarup Rasmussen, der her ses under søndagens finale, har leveret en fantastisk indsats hele ugen ved China Open.

Badminton: Den danske double med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kunne søndag fejre en stor triumf i Kina. I finalen i China Open vandt danskerne med besvær 21-13, 17-21, 21-14 over kineserne Chengkai Han og Haodong Zhou, der begge er 20 år. Det er den danske doubles største sejr på World Touren. Forud for 2018-sæsonen var de bedste turneringer kendt som Super Series- og Super Series Premier-turneringer, men efterfølgende har man foretaget et navneskift og inddelt turneringerne på flere niveauer. China Open er en såkaldt Super 1000-turnering, og den rangerer dermed blandt sæsonens tre største turneringer, hvis man ser bort fra sæsonfinalen og VM. Indonesia Open og All England er de andre to Super 1000-turneringer.



I mændenes single vandt indoneseren Anthony Sinisuka Ginting med 23-21, 21-19 over Kento Momota, mens verdensmesteren, Carolina Marín fra Spanien, vandt kvindernes finale med 21-18, 21-13 over kineseren Yufei Chen.

Tennis: Østrigske Dominic Thiem kunne søndag føje endnu en triumf til samlingen, da han i Skt. Petersborg erobrede titlen ved at finalebesejre slovakiske Martin Klizan 6-3, 6-1. I nordfranske Metz var det hjemmefavoritten Gilles Simon, der tog titlen, da han vandt 7-6, 6-1 over den tyske kvalifikationsspiller Matthias Bachinger.

Fodbold: 'Det der med Superliga fokuserer vi overhovedet ikke på', sagde HB Køges 35-anfører Henrik Madsen forud for søndagens runde, hvor HB Køge midt i anden halvleg havde et forspring på 6 point til Viborg på 1. divisions andenplads. Afstanden blev dog bevaret på 3 point, da HB Køge satte en 2-0-føring mod Helsingør over styr. Patrick Olsen sparkede flot en reducering ind fra kanten af feltet og Douglas udlignede på et straffespark, som netop Henrik Madsen begik. Også Thisted var foran 2-0 uden at vinde, da Viborg efter en udvisning fik 3-3 på en udligning af Christian Sivebæk, der udnyttede et straffespark begået mod ham selv i overtiden. Christian Lønstrup fik sin første sejr som træner i FC Roskilde, der med 3-0 tilføjede Hvidovre det femte nederlag i træk.

Resultater og stilling i 1. division

Fodbold: Landsholdsanfører Simon Kjær var uheldig i overtiden af Sevillas udekamp mod Levante i Primera Division søndag. Her afrettede Kjær et skud, så bolden gik i eget net. Danskeren ligger dog næppe søvnløs over selvmålet. Sevilla vandt kampen 6-2, og franskmanden Wissam Ben Yedder scorede hattrick i første halvleg.