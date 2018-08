Team Danmark-chef: Det er hamrende brandærgerligt, at Blume vælger at sætte en finaleplacering over styr Eliteorganisationen vil vente med at afgøre, om svømmerens opførsel skal have konsekvenser efter EM.

I Team Danmark følger man med spænding med i EM i svømning i Glasgow. Og Lone Hansen, der er direktør i Team Danmark, undrede sig over, hvad hun så tirsdag aften, da Pernille Blume var i bassinet i semifinalen i 100 meter fri. Blume lavede en anderledes vending efter 50 meter, som kostede så meget tid, at hun endte med at misse finalen. Det var ifølge Blumes eget udsagn for at se, hvad der ville ske på de første 50 meter. Men det kostede deltagelsen i finalen og dermed en mulig medalje. Læs også: Udskældte Blume får lov at svømme videre efter skandalen »Det er hamrende brandærgerligt, at hun på den måde vælger at sætte en finaleplacering over styr«, siger Lone Hansen. Efter EM vil Team Danmark og Dansk Svømmeunion evaluere alle præstationerne. »Vi har et tæt samarbejde med svømmeunionen, og vi evaluerer de satsninger, vi gør i fællesskab efter de store mesterskaber og også halv- og helårligt. Det betyder, at sådan et EM også bliver grundigt vendt, så snart vi er tilbage igen«, forklarer Lone Hansen. Læs også: Blumes egoistiske stunt vækker undren og forargelse Team Danmark støtter dansk svømning økonomisk, men Blumes fejl vil næppe koste specialforbundet støttekroner. »Det er superærgerligt at misse en medaljechance. Konsekvenser sker sjældent på enkeltstående situationer. Der skal mere til det større billede, før vi begynder at overveje eksempelvis støtteniveauet«, forklarer Lone Hansen. »Vi mødes og evaluerer og finder ud af, hvad der er op og ned i det. Lige nu er landstræner og sportschef tættest på og har snakken med Pernille. Jeg glæder mig, til de kommer tilbage, og vi får snakken om, hvad der egentlig er sket i denne situation«, siger Lone Hansen. Læs også: Pernille Blume forbløffer alle med mystisk semifinale Hun vil dog ikke afvise, at Blumes præstation i tirsdagens EM-semifinale kan få konsekvenser. »Det er for tidligt at sige, hvad sådan en fejl kan betyde. Det er en enkeltstående fejl, og vi skal have evalueret det samlede billede, før vi kan sige, om der er noget, der skal have konsekvenser«, lyder det fra Lone Hansen. Blume er ikke blevet straffet af Dansk Svømmeunion, som lader den danske topsvømmer deltage i torsdagens holdkap. Ritzau