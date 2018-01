Lesbisk legende vil have grand slam-arena omdøbt Australian Open er endt i hård modvind på grund af navnet på en af turneringens baner. Men kritiker er alligevel blevet hædret.

Få dage før årets første grand slam-turnering i tennis, Australian Open, for alvor skydes i gang, er turneringen kommet i modvind på grund af navnet på en af banerne, der spilles på.

Den amerikanske tennislegende Billie Jean King mener, at Margaret Court Arena, som er en af turneringens tre store tennisarenaer, skal omdøbes.

Det skyldes, at den tidligere australske tennisspiller Margaret Court, som banen er opkaldt efter, blandt andet har udtalt sig negativt om homovielser og sagt at »tennis er fuld af lesbiske«.

Desuden har Margaret Court, der i dag er pastor i en kirke, udtalt, at transkønnede børn er et resultat af et nazilignende plot, der går ud på at hjernevaske unge mennesker.

King har skiftet standpunkt

King, der selv er homoseksuel, fortæller ifølge nyhedsbureauet AFP, at hun bakkede op om beslutningen, der blev taget i 2003 om at opkalde banen i Melbourne efter Margaret Court.

Men nu har King ændret mening om Court.

»Jeg var fortaler for, at hun (Margaret Court, red.) skulle have en bane opkaldt efter sig. Hun har vundet 64 grand slams, hvilket er flere end nogen anden«, siger King.

»Men hvis man har sit navn på noget, så synes jeg, det er vigtigt, at man er imødekommende, inkluderende, og at man er villig til at tage godt imod alle, der kommer og besøger et offentligt sted«.

Spillerne må beslutte, hvad de vil

Billie Jean King fortæller, at Courts udtalelser om homoseksuelle blev dråben, der fik bægeret til at flyde over.

»Jeg var ok, indtil hun for nylig sagde en masse nedladende ting om mit miljø. Jeg er selv en homoseksuel kvinde. Det gjorde ondt i mit hjerte. Jeg mener ikke, hun skal have sit navn på banen længere«, siger Billie Jean King.

Amerikaneren fortæller, at hvis hun stadig havde været aktiv tennisspiller, så ville hun nægte at spille på banen i næste uge under Australian Open.

Men hun opfordrer spillerne til at se indad og føle efter, inden de tager en beslutning.

Hæder i Australien

Margaret Court vandt 64 grand slam-titler i sin karriere. 24 singletitler, 19 i double og 21 i mixed double. Det var dog før, de professionelle kunne deltage i alle turneringer.

Billie Jean King har selv 39 grand slam-trofæer. Hun vandt 12 i single, 16 i double og 11 i mixeddouble.

Amerikaneren er desuden af Tennis Australia blevet udnævnt til Australian Opens 'Woman of the Year' i år, hvor det er 50 år siden, at hun vandt sin første grand slam i Australien.

Anlægget, der spilles US Open på i New York, er opkaldt efter Billie Jean King.

