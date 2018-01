Djokovic sender stærkt signal til Federer og Nadal Mr. Australian Open videre efter sejr over USA's Donald Young.

Den tidligere suveræne nr. 1 på ranglisten, 30-årige Novak Djokovic, er tilbage på tennisbanen, og han har med succes indledt sin jagt på en syvende titel i Melbourne, hvilket vil være rekord.

Tre tidligere ATP-profiler og en række eksperter fra sundhedssektoren har arbejdet med Novak Djokovic op til hans comeback ved Australian Open, og helt til det sidste var der tvivl om, hvorvidt serberen overhovedet kom i kamp på grund af et albueproblem.

Det kom han natten til tirsdag dansk tid, og det gik ud over amerikanske Donald Young, der blev besejret 6-1, 6-2, 6-4. Næste udfordring for Djokovic er formentlig en større af slagsen, for i 2. runde kan det være den rutinerede franskmand Gaël Monfils, der bliver modstanderen.

Med sejren har Djokovic sendt et signal til rivalerne, ikke mindst Roger Federer, der kan være en modstander i semifinalen. Hvis serberen altså når så langt, for den unge tyske komet Alexander Zverev skal i så fald først nedkæmpes.

Uvished før grand slam-test

»Jeg kan ikke sige, at jeg er hundrede procent klar, for det kan jeg først fornemme, når jeg er kommet ind i en turnering. Og det ideelle for mig havde jo været, at jeg havde spillet en rigtig turnering før Australian Open. Men sådan skulle det altså ikke være«, sagde Novak Djokovic forleden på en pressekonference i Melbourne.

Jeg synes, Djokovic skal tage chancen og spille for fuld kraft i Melbourne og så se, hvor langt fysikken rækker Boris Becker

Serberen måtte melde fra til diverse opvarmningsturneringer, men fik lidt kamptræning ved invitationsturneringen Kooyong Classic. Her blev det besluttet, at han skulle satse på at spille ved årets første grand slam-turnering. En beslutning, hans tidligere træner Boris Becker nok er glad for.

»Jeg synes, Djokovic skal tage chancen og spille for fuld kraft i Melbourne og så se, hvor langt fysikken rækker. Man ved aldrig helt, hvordan kroppen vil reagere, før den for alvor bliver testet i konkurrence«, sagde Boris Becker forleden i en telekonference, hvor Politiken var med.

»Jeg tror stadig på, at Novak kan generobre førstepladsen på ranglisten, men det kræver, at han er hundrede procent fit. Og jeg ved ikke længere nok om, hvordan han præcist har det«.

Andre Agassi, Radek Stepanek og Mario Ancic er den aktuelle trænertrio i Djokovic-lejren, og de har holdt kortene ret tæt til kroppen forud for Australian Open. Men de må være nogenlunde tilfredse efter 1. runde-kampen mod Young. Ikke mindst Agassi.

»Hver gang Djokovic går på banen, tror jeg på, at han kan vinde. Det regner jeg med, at han gør, og jeg tager fuldt ud ansvaret, hvis han ikke gør det«, har Andre Agassi sagt til australske medier. Også selv om Novak Djokovic ikke har spillet, siden han måtte trække sig fra kvartfinalen mod Tomas Berdych ved Wimbledon sidste år.

Hård opgave for amerikaner

Donald Young vidste på forhånd, at han var nødt til at satse, hvis han skulle forstyrre den meget bevægelige defensiv hos sin modstander, der også havde noget at bevise, fordi han sidste år sensationelt blev sendt ud i 2. runde efter mødet med Denis Istomin fra Usbekistan.

Fra start blev det tydeligt, at Young ikke havde stabilitet eller præcision til for alvor a true manden fra Beograd, der var iført 'strømpe' på højre arm med den sarte albue.

Da Djokovic var blevet varm, virkede han mere og mere sikker i sit spil, og den dobbelte baghånd var skarp, hvilket ofte straffede Youngs angreb frem mod nettet. Og måden at dække hele banen på var indbegrebet af den Djokovic, alle tennisfans kender.