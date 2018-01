Wozniacki brokker sig, men tager sikker sejr i Melbourne Danskeren er nu fremme i 4. runde, hvor hun skal møde den erfarne slovak Magdalena Rybarikova.

Efter forskrækkelsen i 2. runde mod den upåagtede kroat Jana Fett var det spændende at se, hvordan Caroline Wozniacki fredag kom fra start mod hollandske Kiki Bertens i 3. runde.

Men der var ikke meget vaklen hos Wozniacki, der hurtigt kom foran 3-0 og spillede det indledende sæt hjem efter et lille bunp i slutfasen. Det gav ro på, og med en 6-4, 6-3-sejr er danskeren nu klar til 4. runde, hvor ranglistens nr. 21, slovakiske Magdalena Rybarikova, venter.

Der kan meget vel blive mere at lave i den kommende udfordring, men igen fredag udviklede turneringen sig således, at det ser bedre ud for danskerens muligheder.

Farvel til Ostapenko

I 3. runde-kampen mellem Wozniackis ’onde ånd’ Jelena Ostapenko fra Letland og esteren Anett Kontaveit var det nemlig sidstnævnte, der triumferede, da hun efter tre sæt på Margaret Court Arena noterede cifrene 6-3, 1-6, 6-3 i egen favør.

Kontaveits tidligere doublemakker var igen meget svingende i sit spil, og Ostapenkos meget insisterende offensiv medførte mange uprovokerede fejl, hvilket denne gang blev for dyrt.

Det er utroligt så mange elendige afgørelser, du er kommet med i dag Caroline Woznacki til dommeren fredag

For Kiki Bertens blev det dyrt, at hun har lidt svært ved at komme hurtigt rundt på banen, og det udnyttede Wozniacki fint ved så ofte som muligt at sende sin modstander på løbeture fra hjørne til hjørne.

Det var ikke fordi, det blev en kamp med tennis på højeste niveau, men danskeren gjorde det, hun skulle og brugte ikke for mange unødige kræfter. På nær, da hun, som tidligere i turneringen, brokkede sig over småting.

Kræfter brugt på brokkerier

Her råbte en tilskuer det forløsende »play tennis!«, og da Wozniacki modvilligt gjorde netop dette også på dommerens opfordring, brød hun sin modstanders serv og tog sættet.

Senere vendt Wozniacki alligevel tilbage og brugte flere kræfter på brok med denne kommentar til dommeren:

»Det er utroligt så mange elendige afgørelser, du er kommet med i dag«.

Når Wozniacki satte tempo på spillet, og når hun tog bolden tidligt, var Kiki Bertens næsten omgående i knibe i duellerne, og egentlig var det en enkel opskrift, den finaleseedede dansker skulle følge.

Den blev da også fulgt store dele af opgøret, og Wozniacki er nu blandt de sidste 16 spillere. Ved indgangen til den fase i en grand slam-turneringen, hvor det bliver rigtig sjovt at være med.

Men kampen mod Bertens gav ikke et sikkert fingerpeg om, hvor god formen egentlig er hos Wozniacki før de kommende udfordringer, for hollænderen lavede for mange uprovokerede fejl, og hun var for let at overrumple med tempo.