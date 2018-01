Wozniacki knækker mørbanket og hårdt fightende Halep og vinder Australian Open Caroline Wozniacki er vinder af Australian Open 2018 efter vanvittigt drama mod en storspillende Simona Halep.

Hvilken kraftpræstation, hvilken rutsjebanetur, hvilken duel, hvilken sejr!

Caroline Wozniacki kan efter små ti år som topspiller og to tabte US Open-finaler omsider skrive Grand Slam-vinder på sit i forvejen imponerende cv.

Med sejren i den vanvittigt spændende, storslåede og ultradramatiske Australian Open-finale i Melbourne - 7-6 (2), 3-6, 6-4 mod verdensranglistens snart tidligere nummer et, Simona Halep fra Rumænien – skriver Wozniacki endnu et tonstungt kapitel i den danske idrætshistorie. Et kapitel, der – ganske som fodboldlandsholdets EM-triumf i 1992 – vil stå til evig tid og vil være en milepæl, et pejlemærke og en inspiration for generationer af børn og unge med et ønske om at satse på en professionel idrætskarriere.

Frem og tilbage, op og ned

På den med 15.000 tilskuere propfulde Rod Laver Arena kom danskeren hurtigt foran 3-0 og det første sæt lignede en ren ekspeditionssag. Men en Halep-opblomstring, der kulminerede, da hun tog danskerens serveparti rent og reducerede til 4-5 og siden fik udlignet, førte til en tiebreakafgørelse, som gik danskerens vej med gevinst på den første af fire sætbolde.

Midt i andet sæt måtte en rystet Simona Halep have målt sit blodtryk og siden fik hun små problemer med sit venstre ben. Alligevel viste hun på imponerende facon en sand mesters råstyrke og fightede sig tilbage i opgøret og snuppede andet sæt, inden dramatikken fortsatte i tredje og afgørende.

Her havde Caroline Wozniacki mulighed for at bringe sig foran 3-0, men Halep fortsatte med at bide fra sig med sin driftsikre forhånd og triumferede og reducerede i stedet til 1-2 i et vanvittigt spændende tredje parti. Caroline Wozniacki brød derefter Haleps serveparti rent til 3-1, inden vanviddet fortsatte med endnu et servegennembrud til Halep og dermed 3-2. Halep holdt derefter omsider egen serv og fik udlignet til 3-3, inden kvaliteten i Wozniackis serv ramte bunden med et Halep-break til 4-3 som en kendsgerning.

Stort dansk comeback

Wozniacki fik sit venstre knæ tapet op af fysioterapeuten og gik tilbage på banen for at kæmpe sig ind i opgøret igen. Det gjorde hun med den fysiske råstyrke, der har bragt hende så langt i karrieren, og med en stribe forbilledlige vinderslag, der rystede Halep og udløste 4-4.

Og så var der ikke mere i reservetanken hos den 26-årige rumæner, der i semifinalen for to dage siden var ude i et lignende udmarvende drama mod tyskeren Angelique Kerber. Wozniacki kværnede sig på 5-4, inden hun efter et spektakulært parti brød Haleps serv til karrierens største sejr, da der var spillet næsten tre timer.

Derefter sank hun i hardcourten i lod tårerne få frit løb.

Og bankbogen bugner

Med sejren følger en check på astronomiske 19,3 millioner danske kroner. Som bonus kan Caroline Wozniacki også igen kalde sig for verdens bedste kvindelige tennisspiller.

Med sejren over Simona Halep rykker Wozniacki nemlig forbi sin finalerival på verdensranglisten, hvor hun nu er øverst igen for første gang siden hun blev stødt af tronen 29. januar 2012.