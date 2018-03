Wozniacki vinder uskøn fejlfestival Wozniacki måtte slide i Indian Wells mod Aliaksandra Sasnovich, der er verdens nummer 49.

Af de 586 sejre, Caroline Wozniacki er noteret for i sin professionelle karriere, vil 3. runde-gevinsten i Indian Wells mod hviderusseren Aliaksandra Sasnovich (nr. 49 i verden) stå som en af de mindre prangende, og det bedste, der er at sige om opgøret mandag aften, er, at den danske Australian Open-vinder trods alt sled sig til sejr på 6-4, 2-6, 6-3.

I en ni kvarter lang fejlfestival af de helt store med blandt andet 14 dobbeltfejl af Sasnovich var der langt mellem de spektakulære dueller og Wozniackis spil og attitude skal et nøk eller to i den rigtige retning, hvis ikke den kommende 1/8-finale mod den amerikanske US Open-vinder Sloane Stephens eller den fremadstormende russer Daria Kasatkina, som er en af blot tre spillere, der har slået Caroline Wozniacki i 2018, skal blive sidste optræden i prestigeturneringen i denne omgang.

I 1. sæt, hvor begge spillere havde svært ved at holde serv, kom Sasnovich foran 3-0 og 4-1, inden fejlraten gik i vejret og overhalede Woznackis i et sæt, hvor den andenseedede dansker blot leverede fire rene vinderslag.

Niveauet blev en smule hævet i 2. sæt, som Sasnovich trods stor fejlrate dominerede, og hvor Wozniacki til tider virkede fraværende. Publikum fik lidt mere for entrepengene i 3. sæt, hvor antallet af uprovokerede fejl fortsatte og hvor Wozniacki havde svært ved at få det afgørende servegennembrud. Det kom dog og billetten til næste runde blev sikret på trods af, at Wozniacki kun udnyttede 7 af 23 breakmuligheder i hviderusserens serv.

