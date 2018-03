Usportsligt publikum ønskede Wozniackis forældre døde

Hverken på banen eller på tribunerne havde Caroline Wozniacki medvind, da hun natten til lørdag tabte i anden runde af tennisturneringen Miami Open.

Efter nederlaget til puertoricaneren Mónica Puig fortæller den danske stjerne, at hun blev mødt af ubehagelige tilråb fra tribunerne, hvor publikum i overvejende grad var på Puigs side.

»Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø. Det er ikke så fedt«, siger Caroline Wozniacki i et interview med TV2 Sport.

På Twitter beskriver Wozniacki mere udførligt, hvordan hun oplevede visse tilskueres behandling af hende, og hun opfordrer ledelsen i Miami Open til at skride ind.

»Jeg håber, at Miami Open vælger at tage det her seriøst, for det er et forfærdeligt eksempel for den næste generation af tennisspillere og fans«, skriver Wozniacki blandt andet.

Sikkerhedsfolk gjorde intet

Danskeren uddyber, at hendes kærestes niece og nevø af nogle af tilskuere blev bedt om at sætte sig ned og 'holde kæft'.

»Jeg er fuldt ud klar over, at tennis handler om at vinde og tabe, men under kampen var der folk blandt tilskuerne, der ønskede min mor og far døde og kaldte mig navne, jeg ikke kan gentage her«, skriver hun.

»Alt imens gjorde sikkerhedsfolk intet for at undgå det, og de accepterede det endda«.

»Jeg tilskynder altid tilskuere til at heppe på deres favoritspiller, og jeg trives med en udfordrende atmosfære, men når det går over stregen, så gør det tennis elendigt for begge spillere«.

Wozniacki indledte ellers kampen i flyvende stil og var medvirkende til at holde publikum i ro ved at tildele Puig et 'æg' i første sæt.

Men da den puertoricanske OL-guldvinder vendte kampen i de to næste sæt, kom der gang i de fremmødte på tribunerne.

Mónica Puig bor i Miami, hvor der er en stor befolkningsgruppe af puertoricansk afstamning.

ritzau