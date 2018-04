Wozniackis grand slam-sult er langt fra stillet

Arbejde med grusteknikken

»Caroline har haft lidt problemer med glideteknikken på den måde, at hun til tider er kommet en anelse for sent tilbage på banens midte, når hun er gledet ud til et slag. Når man kommer lidt sent til næste position, kan det give problemer, men hun er blevet bedre til der, og det er helt sikkert noget, hun og Piotr (far og træner Piotr Wozniacki, red.) har arbejdet med«, forklarer Michael Mortensen.

»Hun har i dag en bredere palet i sit spil, og ikke mindst er hun blevet skrap til stopbolde. Mange af hendes modstandere er lidt usikre, når de skal frem i banen, så det er et godt våben, når det bliver brugt rigtigt. Det sender et vigtigt mentalt signal til modstanderen, der ikke kan vide sig sikker på, hvornår det slag kommer igen. Mod til at veksle slag og tempo kan være afgørende«.

Da grusbaner er det langsomste underlag på WTA Touren, har spillerne lidt ekstra tid, når de skal returnere en modstanders serv, men der er også lidt ekstra tid for serveren, når bolden så kommer retur.

Foto: Petr David Josek/AP På gruset skal Caroline Wozniacki selv generere fart i sine servereturneringer, for ellers overtager modstanderen let duellen.

De vigtige returneringer

»Det er et meget vigtigt punkt også på grus, hvor modtageren er nødt til at søge ind i bolden og selv generere fart for at skabe en stærk returnering. Og det er nødvendigt at udnytte banens geometri og gå efter vinkler, så man lægger pres på modstanderen med sin returnering«, siger Michael Mortensen.

Det er her, at det spanske fænomen på ATP Touren, Rafael Nadal, er stærkest af alle og erobrer 43 pct. af sine modstanderes serv.

Ud over Jelena Ostapenko har en gruppe andre unge talenter stukket næserne frem på WTA Touren, der både i forrige og i denne sæson har leveret en stribe overraskende resultater. Den nye generation lider ikke af overdreven respekt for de kendte navne.

Talenterne frygtløse

»Tidligere tiders respekt for de etablerede spillere er væk. De unge er frygtløse, de bruger i den grad albuerne, og det er rigtig godt for tennisfans, der får masser af spændende kampe på den måde. Blandt de nye navne skal man holde øje med ukrainske Marta Kostyuk på 15 år, japanske Naomi Osaka, Daria Kasatkina fra Rusland og den 16-årige Amanda Anisimova fra USA. Men også amerikaneren Caroline Dolehide. Hun er meget lovende, men måske med størst potentiale til Wimbledon og US Open«, vurderer Michael Mortensen.