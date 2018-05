Wozniackis ufattelige vinderpsyke nedkæmper giftig forhånd Ashleigh Barty førte 4-2 og 40-30 i tredje sæt, inden Caroline Wozniacki vendte kampen i Madrid.

Det er bare at lette på sommerhatten og bukke anerkendende i retning af Caroline Wozniackis ufattelige vinderpsyke.

Den bar den danske grandslamvinder gennem 2. runde af Madrid Open, hvor Wozniacki var helt ude på kanten af afgrunden mod australieren Ashleigh Barty, verdensranglistens nummer 18.

Wozniacki vandt 6-2, 4-6, 6-4 efter et tredje sæt, hvor talrige vinderslag fra Bartys giftige forhånd var ved at slå Wozniacki helt omkuld, indtil en enkelt afgørende bold trillede den helt rigtige vej.

4-2 og 40-30 i tredje sæt

Barty kom foran 4-2 i tredje sæt, da hun straffede en for høj stophold fra Wozniacki, og australieren førte derpå 40-30 i egen serv, da en forhånd fra danskeren tog netkanten og balancerede i et nervepirrende øjeblik - inden den dumpede ned på Bartys banehalvdel.

Derefter fik Wozniacki brudte australierens serv, men kun for igen at komme i problemer, da hun efter to dobbeltfejl i træk var ned med 30-40 i egen serv, men både den første og endnu en breakchance blev afværget med udligning til 4-4.

Derefter tabte Wozniacki kun yderligere ét point i kampen.

Førstepladsen er på spil

Hun brød Barty serv til føring på 5-4 og servede derefter sejren hjem med fire point i træk, da Bartys forhånd ikke længere havde samme præcision og snert.

Med sejren er 2.-seedede Caroline Wozniacki videre til tredje runde, hvor hun skal møde hollænderen Kiki Bertens, der besejrede 17.-seedede Anastasija Sevastova fra Letland 6-1, 6-4.

Kiki Bertens er efter sin turneringssejr i Charleston for en måned siden nummer 20 på verdensranglisten, men har ikke vundet et sæt mod i Wozniacki i deres tre indbyrdes kampe. Den seneste var i Australian Open tidligere i år, hvor Wozniacki på vej mod titlen vandt 6-4, 6-3 i tredje runde.

Caroline Wozniacki bevarer dermed også chancen for at tilbageerobre førstepladsen på verdensranglisten fra Simona Halep, der er topseedet og forsvarende mester i Madrid, hvor hun derfor har 1.000 point at forsvare, mens Wozniacki sidste år tabte i anden runde.