US Open: New York er en magnet for Wozniacki Danskeren elsker den store scene ved US Open i Flushing Meadows, hvor hun på en måde har fået defineret karrieren.

Da Caroline Wozniacki som 19-årig nåede frem til sin første grand slam-finale, skete det i New York, og oplevelsen skabte et tilhørsforhold mellem spiller og storby, der er intakt efter snart et årti.

Det er for eksempel på tennisbanerne i New York, at Wozniacki har den bedste kontakt med publikum og derfor den største opbakning.

»New York er min yndlingsby i hele verden. Jeg kan bare godt lide at være der, for jeg føler mig som en rigtig newyorker«, har Caroline Wozniacki flere gange fastslået, og hun har optrådt i mange forskellige sammenhænge i byen, blandt andet det berømte New York City Marathon.

En lovende statistik

Men det er naturligvis besøgene ved grand slam-turneringen US Open, der først og fremmest har sendt den danske tennisprofil over Atlanterhavet. Hun har i 11 deltagelser opnået en kampstatistik med 35 sejre og 11 nederlag, og med to finalepladser og tre semifinalepladser er det Wozniackis bedste grand slam-turnering, hvis man et øjeblik ser bort fra triumfen ved dette års Australian Open. Det er bare svært.

I Melbourne blev det til Wozniackis første grand slam-gevinst, selv om det i 2. runde var meget tæt på at gå galt i opgøret mod kroatiske Jana Fett. Her leverede Caroline Wozniacki et af sine helt store comebacks i tredje sæt, og publikum i New York er også i høj grad blevet præsenteret for den slags.

Store kampe mod russer

For eksempel er det i alle tre møder med den rutinerede russer Svetlana Kuznetsova – US Open-vinder i 2004 – blevet til sejre, efter Wozniacki har været i store problemer undervejs.

På vej mod sin første finale i 2009 lykkedes det lidt uventet Wozniacki at vende 4. runde-opgøret mod Kuznetsova efter at være blevet spillet af banen i første sæt og sejre med 2-6, 7-6, 7-6 til stående ovationer på tribunerne. To år senere havde hun igen tabt første sæt i 4. runde og var nede 1-4 i andet, da hun kæmpede sig tilbage og tog en 6-7, 7-5, 6-1-gevinst. I 2016 var Kuznetsova flyvende i 2. runde-kampens start og førte hurtigt 4-0, men Wozniacki holdt hovedet koldt og fødderne varme, så det atter lykkedes at vende slaget og vinde 6-4, 6-4.

New York er min yndlingsby i hele verden. Jeg kan bare godt lide at være der, for jeg føler mig som en rigtig newyorker Caroline Wozniacki

Om de to skal mødes for fjerde gang på det mægtige anlæg i bydelen Queens må tiden vise, men trods en meget svær sæson med en lang stribe tidlige nederlag for Kuznetsova, har hun måske alligevel fundet noget af den rette form, for den 33-årige russer tog for nylig titlen ved Citi Open i Washington, hvor Wozniacki meldte fra med en skade.

Serena var i vejen

Den finaleseedede dansker har også været hård ved en anden russisk profil under US Open-begivenhederne i New York: Maria Sharapova. Begge dueller med den hårdtslående vinder af turneringen i 2006 er endt med sejr til Wozniacki; første gang med en sejr i 4. runde i 2010 og anden i 4. runde i 2014.

I ni kampe mod amerikanske modstandere er det blevet til syv sejre, men det er uden tvivl de to nederlag til fænomenet Serena Williams, der huskes bedst. Først bremsede amerikaneren med de 23 grand slam-titler Caroline Wozniacki i semifinalen i 2011, og derefter var Williams igen urørlig i finalen i 2014.

Med sin gevinst i Australian Open har Caroline Wozniacki fortalt, at hun regner med, at det kan blive lidt lettere at vinde sin grand slam-titel nummer to, da presset er væk. Det har dog ikke været til at se i de to efterfølgende grand slam-turneringer French Open og Wimbledon, hvor danskeren måtte se sig slået i henholdsvis 4. og 2. runde.

Bare ikke Makarova

Men New York er som sagt Wozniackis yndlingsby og US Open hendes yndlingsturnering. Hun skal bare ikke møde Ekaterina Makarova i første uge, for russeren sendte i denne sommer Wozniacki ud af Wimbledons 2. runde, og det var også Makarova, der sidste år stoppede danskeren i 2. runde ved US Open.

Skulle det atter blive til en duel mellem de to, så har Caroline Wozniacki masser af motivation til at skaffe en revanche – måske efter endnu et vildt comeback.