Tennischef: Clara Tauson kan vinde US Open, eller hun kan tabe i første runde To helt unge danskere med hver sit udgangspunkt forsøger at skabe succes i New York.

Opmærksomheden ved det kommende US Open er naturligvis primært rettet mod de voksnes kamp om titlerne, men for en lille tennisnation som Danmark er det også spændende at følge, hvordan det går de unge talenter, der drømmer om en gang at afløse Caroline Wozniacki på den store scene.

En mulighed er årets sidste grand slam-turnering US Open, hvor 15-årige Clara Tauson via en fin ranglisteplacering er med i juniorrækken, mens 17-årige Hannah Viller Møller skal gennem kvalifikationsturneringen først.

De to piger møder altså frem med vidt forskellige udgangspunkter, og det gør naturligvis også, at sportschefen i Dansk Tennis Forbund (DTF), Jens Anker Andersen, har forskellige forventninger til de unge spillere.

»Clara Tauson kan vinde det hele, eller hun kan tabe i første runde. Sådan ser jeg det. Hun er i god form, og efter triumfen ved EM har hun trænet godt i tre uger hjemme i Danmark. Nu spiller hun først en opvarmningsturnering i Canada, og så er hun klar til US Open«, fortæller Jens Anker Andersen.

Grand slam-debut i Paris

Sin debut i en hovedturnering på grand slam-niveau fik Clara Tauson i år ved French Open. Her vandt hun først over hviderusseren Viktoria Kanapatskaya og britiske Emma Raducanu, begge gange i to sæt, før hun i 3. runde tabte 4-6, 4-6 til japaneren Yuki Naito.

Ved Wimbledon rakte Tauson også ud efter succes, og her blev det til en indledende sejr over thailandske Mananchaya Sawangkaew i to hurtige sæt, før danskeren måtte bøje sig for amerikaneren Lea Ma i to tiebreak-sæt.

Hannah Viller Møller kom først på året flot igennem juniorernes kvalifikationsturnering ved Australian Open i Melbourne, hvorefter hun i 1. runde af hovedturneringen tabte til den lidt ældre russer Alina Charaev i tre sæt. Nu venter en ny kvalifkationsturnering altså i New York.

»Jeg har lidt svært ved at bedømme Hannahs niveau lige nu, men kan hun komme gennem kvalifikationsturneringen og ind i selve turneringen, vil det være rigtig flot. Og hun har jo gjort det før«, siger DTF-sportschefen.

Foto: Jens Dresling Clara Tauson (tv.) og Hannah Viller Møller vil begge forsøge at skabe succes under sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open i New York.

Clara Tauson (tv.) og Hannah Viller Møller vil begge forsøge at skabe succes under sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open i New York. Foto: Jens Dresling

Smæk i Parken

Tilskuere til et tennis-show i Parken tidligere i år, hvor Caroline Wozniacki mødte Venus Williams, fik også indblik i, hvad der rører sig blandt juniorpigerne. Her mødte Clara Tauson nemlig Hannah Viller Møller i en forkamp, og her var ingen nåde fra Tauson, der fejede Viller Møller af banen med to gange 6-0.

Et af den slags nederlag, der, selv om det sker under en slags opvisningstennis uden noget på spil, godt kan gøre ondt på en ung spiller. Men Hannah Viller Møller er i hvert fald ikke mere ramt af det, end at hun nu søger lykken på den anden side af Atlanten.