Taber efter hedeslag: De stopper ikke de lange kampe, før nogen dør Varme og fugtighed ramte tirsdag US Open hårdt, og en række spillere trak sig på grund af overophedning. Der er indført ret til pauser, men vejret kan blive endnu varmere onsdag.

Man forstår egentlig begge parter. En ældre, lidt gangbesværet kvinde, der sætter sig over i skyggen på et halvtomt stadion, og så en ung mand fra personalet, der har fået besked på, at ingen må sidde på andre pladser end dem, de har billet til.

Man kan se og høre, at han forklarer hende, at han ikke jager hende væk for at være ubehagelig, men at han er nødt til at gøre det, så der ikke senere opstår kaos, hvis en hel gruppe mennesker skal flytte sig under en af kampene.

Men varmen har nået et punkt, hvor det er stressende bare at sidde i skyggen, så nogen opgiver helt at sidde i solen og se tennis på klodens største tennisarena, Arthur Ashe Stadium, ved US Open i New York. Blandt mange andre også Caroline Wozniackis mor, Anna, der var nødt til at gå for at komme i skygge og blive kølet ned.

For det er absolut ikke kun spillerne, der lider i varmen. Omkring tyve personer måtte tirsdag have hjælp, fordi de var dehydrerede, og flere var ved at besvime. Der blev ydet assistance med ispakker, særlige væsker og et lægetjek.

Syv spillere måtte give op

Men hvordan er det så at spille tennis, når meteorologerne vurderer, at med 34 grader i luften og en meget høj fugtighed svarer det til omkring 48 graders varme nede på banen?

Foto: Daniel Bockwoldt/AP Argentineren Leonardo Mayer synes, mændenes femsætskampe ved grand slam-turneringer bør afskaffes. Her ses han i aktion i Hamburg for godt en måned siden, hvor der blev spillet bedst af tre sæt.

Argentineren Leonardo Mayer synes, mændenes femsætskampe ved grand slam-turneringer bør afskaffes. Her ses han i aktion i Hamburg for godt en måned siden, hvor der blev spillet bedst af tre sæt. Foto: Daniel Bockwoldt/AP

Langt størstedelen klarede opgaven, men syv spillere trak sig, og de fleste med den voldsomme varme som begrundelse. Mest ophidset over forholdene er den rutinerede argentiner Leonardo Mayer, der måtte sig stop i fjerde sæt mod serbiske Laslo Djere.

»Vi bør efter min mening ikke længere spille bedst af fem sæt. Det er noget, der hører fortiden til, men de (tennisorganisationerne, red.) stopper det ikke, før nogen dør. Under de her forhold bliver tennis grimt, og det vil være bedre at spille bedst af tre sæt«, siger Leonardo Mayer ifølge ESPN.com.

En prøvelse for spillerne

Kroatiske Marin Cilic havde denne kommentar efter sin sejr over rumænske Marius Copil, der måtte give op i tredje sæt:

»At spille her i dag er de mest brutale betingelser, vi har prøvet hele året«.

Caroline Wozniacki havde det bestemt også med varme i sin kamp mod Samantha Stosur, men hun har prøvet det, der er værre ved Australian Open.

»I Melbourne kan der være varmt på en sådan måde, at man bliver helt tør i munden, og det er meget ubehageligt«, sagde den danske vinder efter sin optræden. Og ESPN citerer hende for at have taget det hele med en gang humor:

»Jeg forestiller mig, at jeg ligger på en strand med en margarita i hånden«. Men til de danske medier understregede hun, at »denne gang fik jeg god hjælp af skyggen, når jeg var i den ende af banen. Det var rart at blive kølet lidt ned«.

Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix Samantha Stosur fra Birsbane er vant til varmen hjemmefra, men hun havde det meget varmt i kampen mod Caroline Wozniacki.

Samantha Stosur fra Birsbane er vant til varmen hjemmefra, men hun havde det meget varmt i kampen mod Caroline Wozniacki. Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix

Hjælp fra lederne

Mandag trådte regler hos kvindernes organisation WTA i kraft, som betyder, at spillerne mellem andet og tredje sæt kan tage ti minutters pause, hvis bare en af spillerne ønsker det. Og tirsdag meddelte US Opens referee, Brian Earley, at der indføres en 'ekstrem varme-politik', der medvirker, at mændene mellem tredje og fjerde sæt kan tage ti minutters pause.

»Men der vil ikke blive tilbudt en pause mellem fjerde og femte sæt, selv om spillerne ikke har brugt pausen efter tredje sæt«, som Brian Earley formulerer det.

I pausen mellem tredje og fjerde sæt er det lovligt at forlade banen, dog eskorteres spillerne af en official, og det er lovligt at tage et bad for at køle ned, mens spillerne ikke må tage kontakt til deres trænere og diskutere kampens videre forløb.