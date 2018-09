Serena blæser storesøster Venus af banen i New York Den store søsterduel ved US Open skuffede lidt, for Serena Williams er bare en tand bedre end Venus Williams og klar til 4. runde trods en dårlig ankel.

Grand slam-turneringen US Open har i sin jubilæumsudgave nr. 50 gjort et stort nummer ud af, at søstrene Serena og Venus Williams kunne mødes allerede i 3. runde, og kampen var en realitet fredag aften i New York, men fusede desværre lidt ud.

Det viste sig tidligt, at der er klasseforskel på søstrene, når Serena Williams spiller op til standard. Trods problemer med en skadet ankel i kampen vandt Serena Williams 6-1, 6-2 og er klar til 4. runde. Dermed fik hun revanche for nederlaget til Venus i foråret under turneringen i californiske Indian Wells.

Duellen op til weekend havde trukket ekstra mange newyorkere til, og US Open kunne fredag for første gang notere over 70.000 tilskuere på en enkelt dag, da 70.162 tennisfans fandt vej til USTA Billie Jean King National Tennis Center i Queens.

30. søstermøde på 20 år

Det var 30. møde mellem søstrene, der har domineret kvindetennis i et par årtier, og statistikken siger nu 18-12 til 36-årige Serena over 38-årige Venus Williams.

Første gang de to mødtes i en kamp ved en grand slam-turnering var i januar 1998 under Australian Open, hvor Venus vandt i 2. runde. Og Venus var bedst i starten, men deres far Richard Williams udtalte ret tidligt i døtrenes karriere:

»Venus spiller fantastisk, men vent bare. Serena bliver endnu bedre, for hun er en pitbull på en bane«. Og med 23 grand slam-titler til Serena Williams må man sige, at deres far havde set rigtigt.

Stærk ester venter på Serena

Med sejren skal Serena Williams i 4. runde møde den 33-årige ester Kaia Kanepi, der bremsede svenske Rebecca Peterson i sin 3. runde-kamp. Kanepi med det voldsomme forhåndsslag ramte hurtigt de store overskrifter i New York, da hun i 1. runde sendte den topseedede rumæner Simona Halep ud af turneringen.

Overskrifterne bliver med garanti endnu større, hvis hun også kan knække Serena Williams.

Man kan sige, at søstrene Williams var lidt uheldige med at skulle følge efter Rafael Nadal og russeren Karen Khachanov på Arthur Ashe Stadium, for de to leverede et dramatisk opgør af aller højeste kvalitet, som Nadal vandt efter fire helt tætte sæt, hvor det undervejs var umuligt at gætte, hvilken vej det ville gå.

Kampen fik bragt turneringen i Flushing Meadows op på næste niveau og rev publikum med i en grad, så de adskillige gange spontant gav spillerne stående ovationer.

Publikum vil have tætte kampe

Søstrene Williams fik naturligvis også ovationer, men en kamp, der udvikler sig ganske ensidigt, fordi den ene spiller er et niveau over den anden appellerer ikke særlig meget til et tennispublikum. Heller ikke i New York.

Tilskuerne vil have drama, jævnbyrdighed og masser af spektakulære dueller, og det skal de nok også få rigeligt af den kommende uge.