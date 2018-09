US Open: Tjekkiske kvinder fører sig frem i New York Trods sin beskedne størrelse med 10 millioner indbyggere er Tjekkiet landet med succes i US Open og alle andre steder.

Lørdag skulle først Market Vondrousova, så Katerina Siniakova og til sidst Petra Kvitova i aktion i kvindernes singlerække ved US Open, og sådan er det blevet for tjekkisk tennis på kvindesiden. Af de 32 kvinder, der skulle spille 3. runde, var seks af dem fra Tjekkiet.

Masser af talenter og mange erfarne navne, der hele tiden dukker op, hvor der sker noget. Syv tjekker stillede til start i kvindernes række, og nationen har yderligere en håndfuld spillere, der deltager i double.

19-årige Vondrousova stod for en stor overraskelse, da hun efter tre hårde sæt nedkæmpede den 13.-seedede hollænder Kiki Bertens, der af mange var regnet som en outsider til en finaleplads. Tjekken vandt 7-6, 2-6, 7-6. Måske har hun en fremtid på det tjekkiske landshold, men det er ikke helt let at blive udtaget.

Det er gået hen og blevet en normal tilstand, at Tjekkiet er dominerende i landsholdsturneringen Fed Cup, som de tjekkiske kvinder har vundet fem gange de seneste syv år, og hvor nationen i år igen spiller finale, denne gang hjemme i Prag mod USA i november.

Syv kvinder i top 100

Når US Open er slut, vil der være syv tjekkiske kvinder i top 100 på WTA’s verdensrangliste: Petra Kvitova, Karoline Pliskova, Barbora Strycova, Katerina Siniakova, Lucie Safarova, Kristyna Pliskova og Marketa Vondrousova. Det er klasse, og navne som Denisa Allertova, Tereza Smitkova, Marie Bouzkova og Karoline Muchova har også stukket næsen frem.

Sidstnævnte kom i New York med via kvalifikationen og noterede to flotte sejre over først kinesiske Shuai Zhang og derefter den tidligere spanske nr. 1 på ranglisten, Garbiñe Muguruza, inden det fredag var slut mod australske Ashleigh Barty.

Barbora Strycova, der tabte i 3. runde til belgiske Elise Mertens, vandt lørdag 2. runde-doublekampen med landsmanden Andrea Hlavackova og forsøgte senere at forklare, hvorfor det går så godt for tjekkisk kvindetennis.

32-årige Barbora Strycova har temperament, og hun fortæller, at hun elsker at slås for hvert point, og at hun ikke stopper foreløbig. Foto: Seth Wenig/AP

»Vi har en rigtig god base i Tjekkiet. Der er stærke traditioner, og vi har ikke mindst mange rigtig gode trænere. Og så synes jeg, at vi tjekker har det til fælles, at vi har masser af vilje i vores spil. Det er bare sådan, vi er«, forklarede 32-årige Barbora Strycova, der var med til at vinde sæsonens Fed Cup-semifinale over Tyskland med i en doublekamp.

»Jeg elsker stadig at spille tennis. Jeg elsker at kæmpe hårdt for hvert eneste point, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe foreløbig«.

Barbora Strycova, der ofte viser meget temperament på banen, kan dog også få nok af tennis en gang imellem.

»Når jeg er færdig her, så bliver jeg ikke og ser de andre tjekker spille. Så tager jeg hjem og forsøger at se så lidt tennis som muligt«, forklarer Barbora Strycova, der bor i Dubai, men er født i Plzen. Tænk at flytte fra en by med det navn.

På skuldrene af legender

Strycova nævner traditioner, og den tjekkiske succes bygger også på mange store resultater fra kendte navne før den nuværende generation. Hos kvinderne kan nævnes Hana Mandlikova, Martina Navratilova, Jana Novotna og Helena Sukova, mens bl.a. Ivan Lendl, Miroslav Mecir og Petr Korda har gjort det godt hos mændene.

Der har ikke været tjekkiske mænd med i singlerækken ved US Open, men med kvindernes indsats ved US Open ser det ud til, at de har rigeligt at bygge på til at fastholde en fremtrædende position de kommende år.

Måske bliver Marketa Vondrousova den nye stjerne.