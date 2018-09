DBU-direktør: Aflyste landskampe vil være en katastrofe Claus Bretton-Meyer har svært ved at forstå, at landsholdsspillerne ikke vil imødekomme DBU i forhandlingerne.

Det vil være en katastrofe for dansk fodbold, hvis næste uges landskampe mod Slovakiet og Wales ikke kan gennemføres.

Sådan lyder det fra den administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), Claus Bretton-Meyer.

Meldingen kommer, efter at DBU lørdag har indstillet forhandlingerne med Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

»Hvis ikke kampene bliver gennemført, vil Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) straffe os hårdt. Det så vi i forbindelse med de to kampe sidste år, hvor kvindelandsholdet valgte at udeblive, siger direktøren.

Den store knast i forhandlingerne

Den store knast i forhandlingerne er spillernes kommercielle rettigheder og DBU's brug af spillerne i unionens promoveringsarbejde.

Claus Bretton-Meyer mener ikke, at DBU's udmelding lørdag skal ses som et ultimatum for spillerne.

»Jeg har lidt svært ved at forstå, at spillerne ikke vil imødekomme vores krav. Specielt eftersom begge parter har oplevet, at vores kommercielle indtægter er stærkt faldende.

»Derfor oplever jeg i stedet, at det er mig, der har været udsat for et ultimatum. Specielt nu her hvor vi skal tage stilling til tingene lige umiddelbart før to landskampe, siger han.

Aner ikke om spillerne møder op

DBU har tilbudt landsholdsspillerne en midlertidig aftale med samme vilkår som i den tidligere aftale og givet dem indtil søndag klokken 18 til at melde tilbage, om hvorvidt de møder op i landsholdslejren mandag.

»Jeg har af DBU's bestyrelse fået besked om, at de to landskampe skal gennemføres. Det skal de med det stærkest mulige hold, og så må vi se, hvordan virkeligheden ser ud derefter, siger Claus Bretton-Meyer.

Han har lørdag eftermiddag ikke nogen fornemmelse af, hvorvidt spillerne siger ja og møder op mandag.

Gør de ikke det, vil man i stedet udtage andre spillere fra eksempelvis Superligaen eller 1. division.

»Jeg er helt sikker på, at der er mange, der gerne vil stille op for Danmark, siger Claus Bretton-Meyer.

ritzau