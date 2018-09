John Isner er, lidt uretfærdigt, mest kendt for sine meget lange kampe. Han har part i de to længste, der er spillet, og begge er foregået på græsset i Wimbledon.

US Open: Tometermand redder lidt af USA's ære, men en baby kan sende ham hjem fra New York John Isner har nået kvartfinalen efter fem sæt mod Milos Raonic fra Canada, men hans gravide kone kan ufrivilligt blokere for endnu mere grand slam-succes.