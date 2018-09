US Open: Tauson vinder i varmen, mens glade newyorkere holder fri Den danske junior vandt sin første kamp på USA's Labor Day.

Man kunne mærke det fra tidligt på formiddagen. Ansigterne var lidt gladere, vejret fantastisk, og mange mennesker var på vej til et eller andet. Bare ikke arbejde.

I USA kaldes Labor Day, der ligger første mandag i september, også for den uofficielle afslutning på sommeren, men i New York stiger temperaturerne nu igen til hidsige sommergrader.

Det forhindrede dog ikke det danske stortalent Clara Tauson i at få en optimal start, da hun spillede sin første kamp i juniorrækken ved US Open.

Danskeren vandt 6-0, 6-4 over hviderusseren Viktoria Kanapatskaya og er klar til at møde ukrainske Dasha Lopatetskaya i 2. runde. Ukraineren vandt 7-5, 6-0 i sin 1. runde-kamp over USA's Connie Ma.

Mere lige andet sæt

Efter et fuldstændig overlegent første sæt, hvor Tausons fordel i størrelse og styrke var meget udtalt, blev der lidt mere jævnbyrdighed i andet, hvor Tausons spil faldt lidt i niveau, og hvor Kanapatskaya, der er et halvt hoved mindre end Tauson, holdt godt gang i sit løbearbejde langs baglinjen

Spillerne fulgtes pænt ad, og Kanapatskaya havde held med at trække duellerne langt ud, blandt andet ved at lægge mange høje bolde ned til Tauson, der af og til ikke kunne lade være med at hamre til dem, hvilket kostede nogle fejl.

Clara Tauson tog nu langsommere skridt, når hun gik rundt på banen mellem pointene, og måske var den nådesløse varme ved at sætte sine spor.

»Jeg er fra Norge, og min kone er fra Danmark, og vi er kommet, fordi vi vil se, om Clara Tauson måske kan blive lige så god som Wozniacki«, sagde et smilende ansigt pludselig i den skærende sol. Det forsvandt dog snart over i et minimalt skyggeområde.

Den slags er selvfølgelig mange gange blevet diskuteret, når snakken er faldet på Clara Tauson, men hun har flere gange slået fast, at hun er meget opsat på bare at være sig selv.

Dansk spil mistede bid

Den høje, lyse dansker i sin orange kjole virkede mere utålmodig i spillet, og der krøb flere fejl ind i statistikken. Det store tryk i presset fra baglinjen var også væk, og der var lidt småmumlen blandt de meget få fans, der holdt til ved bane 14, hvor fred i skyggen ikke var en mulighed.

I 10. parti kom der et par store fejl fra hviderusseren, og det var præcis nok til, at Clara Tauson også tog andet sæt og dermed sejren.