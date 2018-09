US Open: Clara Tauson taber efter maratonkamp i hedebølge I kvælende varme sloges den danske teenager godt for sejren i 2. runde, men ukrainer viste sig at være en hård og udholdende modstander.

Det er slut med Clara Tausons deltagelse i juniorernes singlerække ved US Open.

Onsdag blev danskeren i 2. runde besejret 1-6, 6-2, 7-5 af den ukrainske kvalifikationsspiller Dasha Lopatetskaya i en kamp, der strakte sig over 2 timer og 25 minutter i bagende sol ude på bane 10.

Dermed har danskeren kun sin opgave i doublerækken tilbage i New York.

God dansk start

Som sædvanlig lagde Clara Tauson stærkt ud i 1. sæt, hvor hun dominerede sin modstander, der aldrig rigtig kom ind i kampen, hvilket resulterede i en klar gevinst for danskeren.

I pausen efter sættet modtog Lopatetskaya behandling for et knæproblem, men det var tilsyneladende ikke noget, der generede hende voldsomt, for i andet sæt fandt hun et bedre niveau.

Til forskel fra Tausons første kamp var modstanderen denne gang i stand til at matche danskeren fysisk, og Lopatetskaya viste sig at have en virkelig god baghånd, som hun begyndte at score mange point med.

Stærkt ukrainsk comeback

Lopatetskaya overtog kontrollen og styrede de fleste dueller, og selv om Clara Tauson kæmpede godt for hvert point, så havde hun også en tendens til at ville afgøre pointene lidt for tidligt.

Ukraineren styrede sikkert sættet hjem, hvorefter der var lagt op til en kamp på udholdenhed i et afgørende sæt.

Varmen var voldsom, selv om der var kommet noget mere vind, end det var tilfældet ugens første dage. Begge spillere pakkede sig i pauserne i ishåndklæder, men de så alligevel kogte ud i ansigterne.

Tredje sæt bød på en hel del servegennembrud, og kampens slutfase blev spændende, selv om det var tydeligt, at begge spillere var ramt af træthed.

Clara Tauson og Dasha Lopatetskaya vandrede langsomt fra side til side mellem slagudvekslingerne, og kun i den ene ende var der en anelse skygge at krybe ind i.

Lang, tæt afslutning

Ved 4-3 til Tauson i tredje sæt havde pigerne været på banen i to timer, og det kunne af og til ses på spillet.

Ned 4-5 skulle ukraineren holde serv for at blive i kampen og turneringen, og hun fik en skidt start på partiet ved at komme ned 0-30. Det var Tausons store chance, men Lopatetskaya fik med bl.a. et par store forhåndsslag hevet partiet hjem.

Spillet blev nu mere taktisk med flere ufarlige transportslag og ballonbolde, og mellem pointene bøjede Tauson sig flere gange for at støtte sig til de hårdt brugte ben. Hun måtte afgive endnu et serveparti.

Så var det op til hendes ukrainske modstander at serve kampen hjem, hvilket ofte er en svær proces. Det lykkedes dog ved en mere offensiv indstilling hos Lopatetskays end hos Tauson, der var kørt flad.

Danskerens opgave i singlerækken er forbi for denne gang, men der kommer jo mange muligheder i fremtiden.