US Open: To japanere og en genopstået serber sprudler i New York Både Kei Nishikori og Naomi Osaka er klar til semifinalerne, og det er Novak Djokovic også, efter han ordnede Federers australske overmand på Arthur Ashe Stadium.

Novak Djokovic har prøvet det hele. Den store optur, så skader og nedtur, men nu er karrieren vendt til optur igen.

Det understregede han natten til torsdag dansk tid, da han i sin US Open-kvartfinale levede op til favoritrollen og besejrede Roger Federers overmand, australske John Millman, med cifrene 6-3, 6-4, 6-4.

Dermed er serberen klar til igen at dyste mod Kei Nishikori, der i sin finalesæson 2014 knækkede Djokovic i en underholdende semifinale.

Det imponerende niveau, John Millman fandt efter at have tabt første sæt til Federer i 4. runde, kom ikke til overfladen i mødet med Novak Djokovic.

Det sørgede serberen for, og Djokovic kan være klinisk i sin stil, når han skal. Det var den udgave, Millman stod over for, og så er det svært at gentage en sensation. Men australieren havde fået sine vel fortjente overskrifter.

En krævende revanchedyst

Finalen 2014 var en overraskende kamp mellem kroatiske Marin Cilic og japanske Kei Nishikori, og onsdag stod de to igen over for hinanden i sæsonens sidste grand slam-turnering.

Denne gang gjaldt spillede de kvartfinale, og det udviklede sig til en viljernes kamp, hvor det undervejs var umuligt at gætte, hvilken retning opgøret ville tage. Rivalerne skulle ud i fem sæt, da det i fjerde lykkedes Cilic at vende kampen igen, mens det egentlig mest lignede en japansk sejr.

Men Nishikori lod sig ikke kue af den hårdt servende og hårdt slående kroat, og japaneren skaffede sig første break i femte sæt og gik også til en 4-1-føring. Skulle Cilic også vende det slag, måtte han op med noget særligt.

Det fandt han, bla. en fantastisk serv, og kroaten fik udlignet til 4-4. Spændingen begyndte at blive intens som aftenen/natten forinden, hvor Nadal-Thiem leverede deres pragtkamp.

Afgørelsen faldt, da Nishikori med flere flotte returneringer atter fik brudt sin modstanders serv og holdt sin egen til stor anerkendelse fra tribunerne. De mange tennisfans havde fået noget for pengene, og Kei Nishikori, der har været en igennem en hård med skader, var en meget lykkelig mand på banen.

Foto: Jason Decrow/Ritzau Scanpix Det har været svært for Naomi Osaka at leve op til forårets store succes i Indian Wells, men nu er hun der, igen.

Det har været svært for Naomi Osaka at leve op til forårets store succes i Indian Wells, men nu er hun der, igen. Foto: Jason Decrow/Ritzau Scanpix

Gennembrud for Osaka

Det blev i sandhed en helt fantastisk japansk dag i US Open, for i dagens første kamp på Arthur Ashe Stadium gjorde 20-årige Naomi Osaka sig lynhurtigt færdig, da hun i kvartfinalen mødte Caroline Wozniackis besejrer, Lesia Tsurenko. Ukraineren havde ikke mere at give af, og Osaka blæste hende af banen med sin aggressive stil, 6-1, 6-1.

Dermed bliver der en japansk-amerikansk duel, når kvinderne torsdag spiller semifinaler, for kvartfinalen Madison Keys-Carla Suárez Navarro endte med en klar gevinst til amerikaneren, som sejrede 6-4, 6-3.

Det kan altså lige som sidste år ende med en ren amerikansk finale i kvindernes singlerække, da Serena Williams deltager i den anden semifinale mod Anastasija Sevastova.

Men der har været et par store overraskelser i turneringen, og der kan komme flere.