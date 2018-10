Wozniacki knuser kineser: Nu kan kun en genfødt lette forhindre, at ringen sluttes i Beijing Den lokale helt Qiang Wang kom i menneskehænder mod Caroline Wozniacki, der nu møder Anastasija Sevastova i finalen i Beijing.

Caroline Wozniacki har et helt særligt forhold til den penge- og ranglistepointtunge WTA-turnering i Kinas hovedstad, Beijing. Det var nemlig her, at en i 2010 kun 20-årig Caroline Wozniacki indfriede den karriereambition, hun allerede havde luftet som barn: at hun ville være nummer 1 i verden.

Det skete i Beijing for 8 år siden, da hun slog Petra Kvitova i 3. runde og siden også kunne krydre dronningekroningen på verdensranglisten med titlen i Beijing. Det trofæ kan verdensranglistens aktuelle nummer 2 nu få fingrene i igen. For Caroline Wozniacki (seedet 2) snuppede lørdag sin femte sejr på stribe i 2018-udgaven af Beijing-turneringen.

WTA China Open Fakta Præmiesum: 8.285.274 dollars 1.525.245 dollars (9,88 millioner kroner) til vinderen Ranglistepoint: 1.000 (vinder), 650 (tabende finalist), 390 (tabende semifinalist) Tidligere vindere 2017 Caroline Garcia

2016 Agnieszka Radwanska

2015 Garbine Muguruza

2014 Maria Sharapova

2013 Serena Williams

2012 Victoria Azarenka

2011 Agnieszka Radwanska

2010 Caroline Wozniacki

2009 Svetlana Kuznetsova Vis mere

For 8 år siden blev Caroline Wozniacki tiljublet af publikum i Beijing, men denne gang var hyldesten mere moderat, for det var den ellers formstærke publikumsyndling Qiang Wang, der er nummer 28 i verden, det gik ud over.

Jeg var meget fokuseret på at slå til bolden på det rette tidspunkt

6-1, 6-3 blev det til Wozniacki, der med sin evne til at slå næsten alt tilbage med en uhyggelig præcision skabte frustrationer og en høj fejlprocent hos den 26-årige kineser, som trods masser af råd og vejledning fra sin træner kun sjældent fandt et hul i den danske mur og danske timing.

»Jeg var meget fokuseret på at slå til bolden på det rette tidspunkt«, lød analysen fra Wozniacki i det obligatoriske on court-interview.

Hvor vanskelig en opgave Wozniacki var for Qiang Wang, blev udstillet i andet sæts andet parti. Her hamrede kineseren med vekslende held uhæmmet til boldene og fik hele fem muligheder for at bryde danskerens serv, men Wozniacki bevarede med sin rutine og kølighed overblikket og fik sluttelig nærmest Wang til at ligne en overivrig elev, der betalte dyre lærepenge.

Qiang Wang blomstrede kortvarigt op og kom foran 3-2 i andet sæt, inden den 28-årige Australian Open-vinder igen skruede bissen på ved blandt andet at vinde 11 bolde i træk på vej mod sæsonens fjerde finaleplads.

Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix Tennis - China Open - Women's Singles - Semifinals - National Tennis Center, Beijing, China - October 6, 2018. Qiang Wang of China reacts in her match against Caroline Wozniacki of Denmark. REUTERS/Thomas Peter

Det er letten Anastasija Sevastova, verdens nummer 20, der står på den anden side af nettet i finalen søndag formiddag på Kinas nationale tenniscenter, som blev bygget op til OL i 2008.

Anastasija Sevastova besejrede i sin semifinale US Open-vinderen Naomi Osaka. 6-4, 6-4 sluttede det til Sevastova mod en lidt slidt Osaka, der midt i andet sæt måtte have lægebehandling for rygproblemer.

Som 28-årig har Sevastova aldrig været bedre end i øjeblikket, og det er paradoksalt, at hendes fremmarch mod top-20 egentlig først blev indledt, da hendes syv år yngre landsmand Jelena Ostapenko begyndte at røre på sig i 2016 og året efter vandt French Open.

Endnu mere opsigtsvækkende er det, at Anastasija Sevastova i 2013 faktisk indstillede karrieren på grund af skader og sygdom og først efter halvandet år vendte tilbage og nu er blevet en tennismæssig stærkt forbedret udgave af sig selv.

Version 1.0 af Sevastova fejlede på de bedste dage dog heller ikke noget. Det ved Caroline Wozniacki fra deres rimeligt tætte ottendedelsfinalemøde ved Australian Open i 2011. De tre efterfølgende indbyrdes opgør efter Sevastovas comeback vandt Wozniacki også. Senest på gruset i Rom i maj.

Finalen i Beijing er karrierens hidtil største for Anastasija Sevastova.

