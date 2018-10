Wozniacki får lettere ved at gentage triumf i sæsonfinalen Rumænske Simona Halep melder fra til WTA Finals i Singapore på grund af en diskusprolaps.

Tennisstjernen Simona Halep melder afbud til WTA Finals i Singapore på grund af en diskusprolaps.

Det skriver tennisforbundet WTA på sin hjemmeside.

Den rumænske verdensetter pådrog sig rygskaden under en træning i september, men hun havde håbet, at smerterne ville aftage tids nok til, at hun kunne deltage i WTA Finals, der begynder i den kommende weekend.

Sådan skulle det dog ikke være.

»Det er det altid en svær beslutning at melde fra til en stor turnering, siger Halep i en pressemeddelelse.

»Min ryg har det ikke godt. Jeg har ikke trænet i de sidste fire uger, og jeg er ikke klar til at spille med på det her niveau, når jeg er så øm.

Slået af Wozniacki i Australien

Halep var ellers i gang med en af de bedste sæsoner i karrieren. Foruden pladsen som nummer et på verdensranglisten kunne hun i foråret løfte sit første grand slam-trofæ efter sejr i French Open.

Inden da havde hun nået finalen ved Australian Open, hvor hun efter en hård kamp måtte se sig slået af Caroline Wozniacki.

Simona Haleps afbud til sæsonfinalen i Singapore giver dog plads til hollandske Kiki Bertens, der bliver den første hollænder i 20 år til at kæmpe med om titlen ved WTA Finals.

Foruden Bertens er Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova klar til sæsonfinalen.

ritzau