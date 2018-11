Ung front: Stortalenter skubber snart de store tennislegender til side

Af disse 14 spillere har kun Jelena Ostapenko formået at vinde en grand slam-titel - i Paris i 2017.

Danskerne Kurt Nielsen (1947, Wimbledon), Kristian Pless (1999, Australian Open) og Caroline Wozniacki (2006, Wimbledon) har tidligere løftet juniortrofæet.

Det er jo helt oplagt, at de vil komme til at afløse os. Enten sker det ved, at de ganske enkelt snart bliver bedre end os, eller også sker det ved, at vi andre bliver nødt til at trække os på grund af alder Rafael Nadal

»Den store udfordring, når en spiller flytter fra junior- til seniorrækken, er kravet om stabilitet. Det er sindssygt hårdt at skulle levere hele tiden. Og så skal en spiller have et våben, så vedkommende selv kan afgøre duellerne. Det er også afgørende, at spilleren er klar til at arbejde med fortsat udvikling. Men så er der evnen til at være klar til at gribe en chance, valget af træner og heldet. Det skal være på plads samtidig med, at der skal spilles tennis, fordi man elsker at spille og ikke gør det for pengene«, kommenterer Tine Scheuer overgangsfasen.

Vinderne af verdensforbundet ITF’s Junior Masters-turnering, der har været spillet de seneste fire sæsoner, har ikke umiddelbart tilført ranglisterne det helt store. Danske Clara Tauson var i år med i kinesiske Chengdu, hvor hun nåede semifinalen. Mange har vurderet talentet til at være en indlysende afløser for Wozniacki, når sidstnævnte en dag takker af, men så enkelt er det altså ikke nødvendigvis.

Mental styrke afgørende

Netop mental styrke og udholdenhed er et varemærke for spillere som Novak Djokovic og Roger Federer, der begge er med ved elitens sæsonfinale i London. Et topmøde, hvor to andre eksponenter for de kvaliteter, Rafael Nadal og Juan Martin del Potro, desværre har meldt fra med skader.



Evnen til at arbejde videre på højt niveau efter at have tabt et sæt og evnen til at finde en plan B, når den foretrukne spillestil ikke giver det ønskede resultat, har utallige gange kastet en gevinst af sig for disse spillere. Og rutinen i at gøre det år efter år forstærker ’de gamle drenges’ magtbase, når der spilles om de helt store titler. Rafael Nadal er dog ikke i tvivl om, at det snart er slut.