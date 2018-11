Rutinen fra 366 kampe er sorteret fra til EM Flere store navne er fraværende i den danske trup til EM i Frankrig. To pladser står åbne.

Fakta Den danske trup Målvogtere Sandra Toft, Team Esbjerg, 1oo landskampe Althea Reinhardt, Odense HC, 32 lk Stregspillere Stine Bodholt, Viborg HK, 49 lk/87 mål Kathrine Heindahl, Odense, 48 lk/94 mål Sarah Iversen, Nyk. F, 29 lk/42 mål Fløjspillere Trine Østergaard, Odense, 96 lk/144 mål Lærke Nolsøe, Nykøbing F, 10 lk/15 mål Fie Woller, SG Bietigheim, 51 lk/88 mål Bagspillere

Kristina Jørgensen, Viborg, 16 lk/12 mål Anne Mette Hansen, Györ, 71 lk/175 mål Nadia Offendal, Odense, 8 lk/16 mål Mie Højlund, Odense, 10 lk/12 mål Mette Tranborg, Odense, 48 lk/130 mål Anne Cecilie la Cour, København, 24 lk/36 mål Vis mere

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen valgte at se bort fra 366 landskampes rutine, da han offentliggjorde spillerne til den trup, der sidst på måneden rejser til Frankrig for at spille om EM.

Lotte Grigel (88), Line Jørgensen (149), Louise Burgaard (94) og Line Haugsted (32) var nemlig ikke at finde blandt de 14 navne, landstræneren har nomineret til slutrunden, og da den normale anfører Stine Jørgensen (131) i forvejen er ude af billedet med en skade, er det en trup, hvor især bagkæden mangler erfaring.

De tre playmakere, Mie Højlund, Nadia Offendal og Kristina Jørgensen, kan tilsammen mønstre 34 landskampe, og for de to førstnævntes vedkommende er turneringen i Frankrig samtidig debut ved et stort mesterskab.

Klavs Bruun Jørgensen lader dog en dør stå åben i forhold til et par af de rutinerede spillere, da to pladser i truppen mangler at blive besat. Landstræneren oplyser i en pressemeddelelse fra Dansk Håndboldforbund, at han i de kommende dage vil overveje, om den ene plads skal besættes af en højre fløj - formentlig Simone Böhne - eller en højre back (Burgaard eller Line Jørgensen).

»Vi har nogle udfordringer med lidt småskavanker, ligesom vi endnu ikke har lagt os fast på, om vi tager to højre fløje og to højre backs eller én højre fløj og tre højre backs med til Frankrig«, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Den 16. og sidste plads vil med sikkerhed blive tildelt en bagspiller, og det bliver efter alt at dømme Line Haugsted. Landstræneren siger nemlig i pressemeddelelsen, at han føler sig godt dækket ind på playmakerposten, og det udelukker derfor Lotte Grigel.

»Nadia Offendal har gjort det rigtig godt i Odense, og derfor er det helt naturligt, at hun kommer med til EM. Det samme kan siges om Mie Højlund og Kristina Jørgensen, der foruden playmakerpositionen også kan dække ind på venstre back. De er tre forskellige typer, der supplerer hinanden rigtig godt, så jeg føler, at vi er dækket godt ind«, siger landstræneren i pressemeddelelsen.

I løbet af slutrunden i Frankrig kan landstræneren skifte op til 6 spillere ud mod tidligere 3. Klavs Bruun Jørgensen har tidligere givet udtryk for, at han nærer et lille håb om, at Stine Jørgensen kan nå at blive klar i løbet af EM.

Med anførerens afbud er meget af presset i den danske bagkæde lagt på Györ-spilleren Anne Mette Hansen, der debuterede i slutrundesammenhæng ved VM i 2013.

I et interview med den officielle EM-hjemmeside siger Anne Mette Hansen, at hun er klar til opgaven.

»Når et hold mister så vigtig en spiller (som Stine Jørgensen, red.) er det afgørende, at vi andre bidrager endnu mere end normalt for at udfylde hullet«, siger den danske bagspiller til eurohandball.com.