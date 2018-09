Polen sender ambitiøse danskere til tælling Nyt projekt skal sende de danske kvinder tilbage i verdenstoppen.

De danske håndboldkvinder kom ned på jorden igen efter torsdagens sejr over Frankrigs verdensmestre i Viborg. For i den anden kamp i Golden League slog Polen de danske hjemmebanefavoritter 23-21, og den overraskende sejr sættes i relief af, at det var første gang siden 1992, Polen vandt over Danmark.

Især 2. halvleg var en frygtelig rodet forestilling set fra en dansk synsvinkel, og der blev begået en masse tekniske fejl, som Polen udnyttede til at komme ind i kampen. I 1. halvleg havde danskerne nemlig ganske godt greb om begivenhederne og førte 14-12 ved pausen.

Kun 7 mål efter pausen vidner om et stivnet angrebsspil. Blandt andet endte en masse indspil til stregen med at løbe ud i sandet, og da samtidig Althea Reinhardt i målet havde en sløj dag, var nederlaget svært at komme uden om.

2. halvleg fik en meget uheldig indledning, da København-playmakeren Mia Rej i et solouheld kom til skade og måtte bæres fra banen. Det så alvorligt ud omkring spillerens højre knæ, men endnu er det for tidligt at sige, hvor slemt skadet Mia Rej er.

Hendes medspillere var dog tydeligt påvirkede af København-spillerens uheld, og det smittede af på indsatsen i resten af kampen, hvor meget lidt hang sammen.

Danmark tørner ind i Oplen i gen ved EM i november og december.

Samtidig med landsholdets kampe på hjemmebane i Golden League er Dansk Håndbold Forbund, DHF, gået i offensiven i et forsøg på at vende den kedelige udvikling på kvindesiden.

De triste kendsgerninger er nemlig, at landsholdet, der i godt 10 år fra 1993 til 2004 var flagskibet i forbundet, er sakket agterud internationalt og ikke kan gøre sig gældende blandt de allerbedste.

Den enlige svale siden OL-guldet i 2004 og EM-sølvet senere samme år var VM-bronze i 2013, men nu vil DHF gøre en reel indsats, så dominerende lande som Norge og Frankrig skal regne med kvalificeret dansk modstand i fremtiden.

Første skridt var genindførelsen af det såkaldte udviklingslandshold, hvor spillere lige under A-landsholdsniveau får en forsmag på, hvad der skal til, for at være med blandt de bedste. Dermed skulle spillerne være bedre rustede til at træde ind på A-landsholdet, når Klavs Bruun Jørgensen kalder.

Sådan et hold har de haft i årevis i Norge, og derfor har landstræner Thorir Hergeirsson løbende kunnet skifte ud på holdet når tiden var inde uden at kvaliteten dykkede.

Udviklingslandsholdet vil blive samlet ved enkelte lejligheder, men planen er at målrette ressourcerne mod en udvalgt gruppe af spillere lige udenfor A-landsholdet.

Projektet er udarbejdet sammen med Team Danmark, og assisterende landstræner Lars Jørgensen får en koordinerende rolle i arbejdet, der vil blive bakket op af eliteidrætsorganisationens eksperter indenfor eksempelvis fysisk træning, sportspsykologi og ernæring.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen vil løbende evaluere spillernes håndboldfaglige udvikling.

Andet trin i raketten, der skal genskabe dansk kvindehåndbold i verdenseliten, består af en særlig ekspertindsats omkring en gruppe af allerede etablerede landsholdsspillere.

Det betyder, at nogle spillere vil få en mere intensiv sparring, der skal gøre dem i stand til at præstere på højeste niveau.

Spillerne vil få vejledning i fysisk træning på ugentlig basis, og træningen skal foregå i samarbejde med de respektive klubber.

»Med den nye strategi er det vores håb, at klub, forbund og spiller kan indgå i et endnu tættere samarbejde omkring den støtte, spillerne har til rådighed gennem Team Danmark. Det skulle meget gerne være til gavn for alle parter, og jeg har store forhåbninger til, at det vil løfte flere af vores spillere gevaldigt«, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse om den nye strategi.