Danmark er klar til EM efter nervepirrende afslutning De danske håndboldkvinder slog Tjekkiet 21-20. Målvogter forhindrede danske sammenbrud i 2. halvleg.

For 12. gang ud af 12 mulige skal de danske håndboldkvinder med til en EM-slutrunde. Det blev en kendsgerning, da landsholdet i Ceres Arena i Aarhus besejrede Tjekkiet 21-20, selv om afslutningen blev hektisk og Danmark var tæt på at sætte en komfortabel føring over styr.

De danske kvinder har efter fire kampe maksimumpoint i kvalifikationen, og kun en række teoretiske udfald af de næste kampe kan frarøve landstræner Klavs Bruun Jørgensen og spillerne førstepladsen i gruppen.

Under alle omstændigheder kan Dansk Håndbold Forbund godt booke billetterne til Frankrig hvor slutrunden starter 29. november og for dansk vedkommende har Nantes som destination.

Karakterbogen 1. Sandra Toft 7 40. Althea Reinhardt 10 3. Lærke Nolsøe 4 5. Sarah Iversen 4 8. Anne Mette Hansen 4 9. Fie Woller 4 10. Kathrine Heindahl 4 13. Simone Böhme 4 17. Stine Bodholt 4 18. Mette Tranborg 4 19. Line Jørgensen 4 23. Kristina Jørgensen 02 24. Mia Rej 02 25. Trine Østergaard 4 28. Stine Jørgensen 7 32. Mie Højlund 4 Skalaen: 12: Fremragende præstation

10: Fortrinlig præstation

7: God præstation

4: Jævn præstation

02: Tilstrækkelig præstation

00: Utilstrækkelig præstation

-3 Ringe præstation

U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid) Vis mere

Sejren over Tjekkiet kom ikke i hus som resultatet af en prangende kamp grundlagt på champagnehåndbold. Tværtimod måtte danskerne bide tænderne sammen i en nervepirrende 2. halvleg, hvor kampens bedste danske spiller, målvogter Althea Reinhardt, forhindrede det helt store sammenbrud.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde sendt Louise Burgaard op på tribunen til Odense-playmakeren Nadia Offendal, og i stedet var fløjen Simona Böhme blevet skrevet på holdkortet.

Det ændrede dog ikke på startopstillingen, der var den samme som senest i Tjekkiet forleden med Sandra Toft i mål og Fie Woller, Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen, Mette Tranborg, Stine Bodholt og Trine Østergaard i marken.

Som det var tilfældet i den omvendte kamp kom Danmark godt fra start med aggressivt forsvarsspil og koncentration i angrebsåbningerne. Det betød en hurtig etablering af et solidt forspring på 5-2, og senere blev det 8-4.

Medvirkende til den danske føring var fornemt spil af Sandra Toft i det danske mål, der blandt andet parerede to tjekkiske straffekast.

Midtvejs bragte landstræneren Odense-playmakeren Mie Højlund i spil, og hun fik i glimt vist, hvorfor der næres så store forventninger til hende.

Danmark har i en årrække sukket efter en spilstyrer med internationale klasse, og i mange år var det håbet, at Lærke Møller skulle være spilleren, som tog arven op efter legendariske Camilla Andersen.

Men på grund af mange alvorlige skader fik Lærke Møller aldrig den karriere, talentet lovede. Så nu hviler presset på Mie Højlund, der da også både kan skyde, bryde igennem og aflevere.

Et mål på gennembrud, et på langskud og flere gode aktioner gjorde det klart, at hypen omkring Mie Højlund er berettiget.

Halvlegens sidste 10 minutter fik danskerne trods godt spil fra blandt andet Mie Højlund alligevel problemer med at udnytte scoringsmulighederne, men første omgang udmøntede sig dog i en klar føring til hjemmeholdet på 13-9.

I 2. halvleg begyndte landstræner Klavs Bruun Jørgensen at skifte kraftigt ud på holdet, og det gik mærkbart ud over kvaliteten. Indtil 10 minutter før slutsignalet var stillingen 4-4, og for Danmarks vedkommende var det den gamle sang om manglende udnyttelse af de store muligheder, tilskuerne i Aarhus kunne nynne med på.

Slutfasen blev hektisk, da Tjekkiet kom tættere og tættere på i takt med at danskerne brændte selv de største muligheder.

Althea Reinhardt tog dog tråden godt op efter Sandra Toft og stod en fornem 2. halvleg. Det betød, at Danmark bevarede føringen og kom sikkert gennem stormvejret.