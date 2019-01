Utrættelige Roger Federer jager magisk milepæl

FAKTA Federer i Australian Open Roger Federer har spillet 108 kampe i Melbourne, den første i sæson 2000. Han har vundet 95 og tabt 13. Det er blevet til 6 titler (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018). Det er også blevet til yderligere en finale (2009, Nadal) samt syv semifinaler.

I 2017 vandt han finalen over Rafael Nadal, sidste år besejrede han Marin Cilic i finalen, og denne gang går det ud over ...

Man fristes til at tro på et hattrick til Federer, der ligesom sidste år har haft en perfekt optakt med et vellykket forsvar af titlen ved Hopman Cup, før han skal til at forsvare sig i Melbourne.

Måske kan manden med 99 titler, heraf 20 i grand slam-kategorien, igen løbe med alle de store overskrifter, og det vil føje yderligere kapitler til en lang succeshistorie. Kun amerikanske Jimmy Connors har vundet flere titler end Federer (109).

For tyve år siden blev Roger Federer professionel, og ved mange pressemøder med det schweiziske ikon er det uundgåeligt, at talen falder på hans mange år i toptennis. Således også forleden i Melbourne, hvor 37-årige Federer mindedes sin ungdomstræner Peter Carter, der på sin bryllupsrejse døde i en trafikulykke – som 37-årig.

Dødsfald ændrede Federers indstilling

»Hvis han stadig levede, håber jeg, han ville have været stolt af, at jeg har vundet 20 grand slam-titler«, sagde Roger Federer med tårer løbende ned af kinderne. »Han ville i hvert fald ikke have, at jeg spildte mit talent. Det var noget af et wakeupcall for mig, da han døde. Derefter begyndte jeg for alvor at træne seriøst«.

Året efter Carters død vandt Federer sin første grand slam-titel ved Wimbledon i 2003.

»Peter var en meget vigtig person i mit liv, og jeg kan blandt andet sige tak til ham for min gode teknik på tennisbanen. Det er hans værk«, fastslog Federer på pressemødet.

Fire flotte Federer-sejre i single, og alle i to sæt, sendte Schweiz til endnu en Hopman Cup-finale, hvor veteranen i selskab med Belinda Bencic tryllede i mixdoublefinalen mod tyske Alexander Zverev-Angelique Kerber, så man havde svært ved at tro på hans dåbsattest.

En meget fit og meget bevægelig Federer lover godt for Australian Open, hvor han er kommet i lodtrækningshalvdel med den store rival Rafael Nadal, men ellers må være tilfreds med udfaldet, for umiddelbart ligner det en overkommelig vej til en kvartfinale, hvor kroatiske Cilic igen kan blive udfordringen.

Tvivl i tennisbranchen

Det vil være noget ganske særligt at fejre en sejr nr. 100 i en grand slam-turnering, og selv Nadals tidligere træner gennem mange år, onklen Toni Nadal, vil ikke udelukke muligheden, selv om han har svært ved at tro, schweizeren kan blive ved.

»Jeg kan ikke rigtigt se Federer tage endnu en grand slam-titel. Den vurdering er ikke baseret på hans spil, men mere på det faktum, at der spilles bedst af fem sæt. Det bliver på et tidspunkt for hårdt for ham rent fysisk. Men jeg må samtidig indrømme, at jeg tidligere har haft samme opfattelse, og at Federer hver gang har gjort den til skamme. Det gør han måske igen«, siger Toni Nadal ifølge bbc.com.

Roger Federer er formentlig fuldstændig ligeglad med, hvad omgivelserne mener om hans sæsonplanlægning, og han er nok også bedst til at fornemme, hvor meget han kan tåle at spille

Samme sted vurderer den tidligere Wimbledon-vinder, australske Pat Cash, at »Federer har behov for at spille flere turneringer. Ellers kan han lettere blive overhalet af yngre kræfter. Når man er ved at nå vejs ende i karrieren og pludselig taber kampe helt uventet, kan det ske oftere og oftere, hvis man ikke øger antallet af turneringer i stedet for at bygge sæsonen meget op omkring de fire største turneringer«, siger Pat Cash.

Roger Federer er formentlig fuldstændig ligeglad med, hvad omgivelserne mener om hans sæsonplanlægning, og han er nok også bedst til at fornemme, hvor meget han kan tåle at spille.

Det vil være mulighed for at konkludere på de forskellige opfattelser, når Australian Open om to uger har fundet sin mester i mændenes singlerække.