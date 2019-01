Kong Federer brillerer og forsvarer Hopman Cup

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 10.00 Tennis: Brisbane Int. (k) 23.00 Basketball: Denver-Charlotte TV3+ 22.00 Football: Houston-Indianapolis 2.15 Football: Dallas-Seattle TV3 Sport 13.30 Fodbold: West Bromwich-Wigan 16.00 Indendørs fodbold: Star Sixes 19.30 Fodbold: Crystal Palace-Grimsby 21.00 Fodbold: Bourges-Lyon TV3 Max 13.30 Fodbold: Bournemouth-Brighton 16.00 Fodbold: Everton-Lincoln 18.30 Fodbold: Blackpool-Arsenal 6’eren 13.30 Fodbold: Manchester U.-Reading 16.00 Fodbold: Chelsea-Nottingham F. 18.30 Fodbold: Newcastle-Blackburn Eurosport 1 6.00 Tennis: Brisbane Int. (m) 9.00 Tennis: Hopman Cup, finale 14.00/15.15 Langrend: World Cup 16.00 Alpint: World Cup, slalom (k) 2.00 Tennis: Sydney International (m) Eurosport 2 13.30 Fodbold: West Ham-Birmingham 16.00 Fodbold: Derby-Southampton 18.30 Fodbold: Norwich-Portsmouth 22.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Tennis: Mixdoublen skulle lørdag afgøre, om Schweiz kunne forsvare sin titel ved holdturneringen Hopman Cup i Perth, eller Tyskland skulle kåres som ny mester. Roger Federer har virket i topform hele ugen, og lørdag var ingen undtagelse. Først afviste han sikkert Alexander Zverev 6-4, 6-2 i sin åbningssingle, hvorefter Angelique Kerber udlignede med en 6-4, 7-6-sejr over Belinda Bencic. Og i finalens sidste kamp strålede Federer i selskab med Bencic, så Zverev-Kerber blev nedlagt 4-0, 1-4, 4-3 (tiebreak). Tyskerne havde dog en matchbold og pressede altså mestrene til stregen.

Basketball: Tyrkiske Enes Kanter, som til daglig spiller for NBA-holdet New York Knicks, er på ingen måde fan af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Det har han i skarpe vendinger tilkendegivet offentligt flere gange, og Erdogan har svaret igen med anklager om, at Kanters far skulle være med i en terrorcelle. Derudover har han gjort Enes Kanters tyrkiske pas ugyldigt. Hadet mellem de to fører nu til, at Kanter ikke tør rejse med til London midt i januar, når hans hold skal spille NBA-kamp på engelsk grund mod Washington Wizards. Det fortæller centerspilleren til flere amerikanske medier efter sejren over Los Angeles Lakers natten til lørdag dansk tid. »Jeg har snakket med vores ledelse, og jeg tager ikke med«, siger Kanter. »Jeg bliver her og træner imens«. Årsagen er, at han ganske enkelt frygter for sit liv, hvis han rejser til Europa. »Det er meget trist. Alt det her påvirker min karriere i basketball. Jeg ønsker at hjælpe mit hold til sejr, men på grund af én sindssyg mand, kan jeg ikke tage med og gøre mit arbejde«.

Tennis: Den canadiske sensation, 18-årige Bianca Andreescu, virker ustoppelig ved WTA-turneringen i Auckland, hvor hun bl.a. har besejret Caroline Wozniacki og Venus Williams. Hun er således finaleklar efter lørdag at have besejret Taiwans 3.-seedede Su-Wei Hsieh 6-3, 6-3 i semifinalen. I finalen venter den forsvarende mester, tyske Julia Görges, der vandt sin semifinale over den talentfulde slovak Viktoria Kuzmova 6-1, 7-6 (8-6).

Fodbold: Der har været mange store øjeblikke for 19-årige Karen Holmgaard i 2018. I sommer var hun med til at vinde det danske mesterskab med Fortuna Hjørring, og tidligere på året fik hun debut på A-landsholdet. De mange gode præstationer er ikke gået ubemærket hen hos kollegerne. De har nemlig stemt på Karen Holmgaard som årets kvindelige talent 2018.

Tennis: Det 20-årige hviderussiske stortalent Aryna Sabalenka, der fik sit markante gennembrud på sidste års WTA Tour, tog lørdag fat på den nye sæson med succes. Sabalenka fik trods en lidt dårlig start mod USA’s Alison Riske hevet titlen i kinesiske Shenzhen i hus, da hun vandt finalen 4-6, 7-6, 6-3.