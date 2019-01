Sensationel canadisk tennisteenager nedlægger også Venus Williams

Sidste år spillede hun på et lavere niveau i ITF-turneringerne, men i år virker hun i den grad klar til den store WTA Tour for de voksne.

18-årige Bianca Andreescu fra Mississauga i Canada har ved ASB Classic i Auckland fået et sensationelt gennembrud til eliten med sejre over to spillere, der har været nr. 1 i verden – Caroline Wozniacki og Venus Williams. Og derfor er hun parat til at spille sin første WTA-semifinale.

Efter en flot tur gennem kvalifikationen besejrede Andreescu i Aucklands 1. runde den langt mere rutinerede ungarer Timea Babos – tidligere verdens nr. 1 i double – i to sæt, hvorefter hun overraskede alle med en fornem sejr, ligeledes i to sæt, over topseedede Caroline Wozniacki.

I andet sæt mod danskeren var unge Andreescu fuldstændig udmattet, og det virkede da usandsynligt, at hun skulle have kræfter til dagen derpå at tage kampen op med rutinerede Venus Williams, der torsdag spillede overbevisende i sin kamp mod den amerikanske landsmand Laura Davis.

Helt vildt comeback

Men trods en grim øretæve i 1. sæts tiebreak mod Venus Williams, der ligeledes i 2. sæts første parti brød talentets serv, kom Andreescu tilbage på en meget overraskende måde.

Canadieren erobrede nemlig herefter 11 partier på stribe, før Williams omsider kom ind i tredje sæt, da Andreescu skulle til at serve sejren i hus. Her dukkede der lidt nerver op hos den uerfarne udfordrer, og hun fik brug for lidt gode råd af sin træner i pausen ved stillingen 5-2.

Det blev også 5-3, før Andreescu atter fandt sit spil og brød sin modstanders serv til en samlet 6-7, 6-1, 6-3-sejr. Tilskuerne stod op og hyldede teenageren, der på nogle få dage har leveret et mirakel, ingen havde fantasi til at se komme.

I semifinalen venter enten spanske Sara Sorribes Tormo eller Su-Wei Hieh fra Taiwan. Den anden Auckland-semifinale hedder Viktoria Kuzmova-Julia Görges, og sidstnævnte er turneringens forsvarende mester.

Frem og tilbage i verden

Bianca Vanessa Andreescu er født i Canada af rumænske forældre, og som barn flyttede hun med forældrene til Rumænien for en periode, hvor hun begyndte at spille tennis. Herefter gik turen tilbage til Canada.

Som 11-årig blev Bianca Andreescu tilsluttet Tennis Canada’s U14-træningscenter i Toronto, og som 14-årig var hendes erklærede idol rumænske Simona Halep, der er den nuværende nr. 1 på verdensranglisten.

Siden kom en meget lovende juniorperiode, der dog i perioder blev overskygget af problemer med skader, inden hun sidste år atter blev stabil og tog flere titler i ITF-turneringerne.

Nu er det fortid, og Bianca Andreescu ligner en spiller, der kan etablere sig på WTA Touren. Også selv om det kan tage længere tid, end hun måske ønsker det.

Talentets franske træner, Nathalie Tauziat (tidligere nr. 3 i verden), ser store muligheder for sin spiller.

»Hun kan så meget på en tennisbane. Hun har gode hænder, og hun er også meget kraftfuld. Hun har store mål, og hun gør mange ting rigtigt for at nå disse mål«, har Tauziat sagt.

Mod både Wozniacki og Venus har Andreescu vist, at hun ud over en formidabel dobbelt baghånd mestrer en rigtig god stopbold, en drilsk baghåndsslice, en farlig forhånd og til tider en meget kontant førsteserv.

Optimismen er begyndt at boble

»Hvis I tilskuere bakker mig op i resten af denne turnering, kan det jo være, jeg tager titlen«, sagde Bianca Andreescu med et stort smil til publikum umiddelbart efter sin overraskende gevinst fredag formiddag dansk tid.

Men hun rystede på hovedet, som om hun egentlig endnu ikke har fattet, hvad hun har gang i under sit besøg i New Zealand.

Ungdommens mod skal igen stå sin prøve lørdag.