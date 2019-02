Tennisstjernen har overhalet dem alle: Naomi er japansk, haitiansk, amerikansk … og verdens bedste

En japansk komet fra Osaka kommer alle sportsinteresserede til at høre meget mere om i de kommende år. Hun er tennissportens nye dronning, men skal næste år afgive et af sine statsborgerskaber.

BLÅ BOG Naomi Osaka Født: 16. oktober 1997, Chuo-ku, Osaka, Japan Bopæl: Boca Raton, Florida, USA Højde: 180 cm, højrehåndet (dobbelt baghånd) Træner: Sascha Bajin (2018-?) Præmiepenge: Cirka 70 millioner kroner Rangering: Nr. 1 (WTA 28. jan. 2019) Titler: Indian Wells 2018, US Open 2018, Australian Open 2019

Ved Hopman Cup 2018 blæste Naomi Osaka en serv forbi det forbløffede schweiziske ikon Roger Federer.

Selv om hun på det tidspunkt sidste år blot var nr. 72 på ranglisten og kort efter tabte i 4. runde ved Australian Open, har den 21-årige japaner nu samme sted overhalet alle berømthederne og erobret førstepladsen i hierarkiet.

Med sejren i Melbourne forrige lørdag har hun endda på suveræn vis fulgt op på sin lidt overraskende triumf ved efterårets US Open, hvilket bliver anerkendt blandt hendes berømte forgængere i tennistoppen.

»At vinde to grand slam-turneringer på stribe er en ganske særlig præstation, og jeg vild med, at det har sendt hende helt til tops på ranglisten. Naomis spændende spillestil kombineret med hendes altid værdige optræden på og uden for banen er noget, tennisfans elsker. Jeg kan slet ikke vente med at se, hvad hun præsterer i fremtiden«, siger f.eks. den amerikanske legende Chris Evert til wtatennis.com.

At være eller ikke være japansk

Endnu mere imponerende er det måske, at Naomi Osaka også er ved at have vundet alle japanske hjerter, selv om hun ikke kan tale flydende japansk, da hun er opvokset i USA. Hun er det, man i Japan kalder en háfu – en halvjapaner.

Historien om den unge tennisdronning er lidt usædvanlig, og det at være en háfu er ikke nødvendigvis noget, der gør livet lettere, når hun skal bedømmes i Japan. I visse dele af det japanske samfund har man haft svært ved at acceptere tennisstjernen som værende japansk.

Men succes har det med at fjerne barrierer, og i takt med et stigende antal store resultater er Osakas popularitet i Japan på markant optur.

»Hun er nu blevet anerkendt, og japanerne har taget hende til sig som en af deres egne. Og hun har gjort meget for synligheden og accepten af japanere med blandet racebaggrund«, siger Shihoko Goto fra forskningsenheden Wilson Centers asiatiske afdeling til aljazeera.com.

»Det er især interessant, at hun har levet det meste af sit liv uden for Japan og ikke kan særlig meget japansk. Dermed udfordrer hun definitionen af, hvad det vil sige at være japansk, både når det drejer sig om racemæssig baggrund og kulturel identitet. Hun er lige nu det varmeste navn i diskussionen om, hvad der gør en person til japaner«.

Naomi Osaka, der har både japansk og amerikansk statsborgerskab, erkender, hun ikke behersker det japanske sprog, men siger: »Jeg kan forstå meget mere japansk, end jeg kan snakke«.

Uro i baglandet

Der er en ganske naturlig forklaring på, hvorfor det kniber med det japanske modersmål. Naomi Osaka er født i bydelen Chuo-ku i Osaka (hvor ellers?), men da hun var tre år, flyttede hun med sin haitianske far og japanske mor til USA, hvor familien bosatte sig i New York.

Oprindelig var Naomi Osakas japanske bedsteforældre imod deres datters forhold til den unge haitianer Leonard Francois, som mødte sin kommende hustru, Tamaki Osaka, da han som studerende fra New York besøgte Japans nordlige ø Hokkaido.

Det resulterede blandt andet i, at det unge par flyttede fra Hokkaido til Osaka længere sydpå, hvor Naomi og hendes ældre søster Mari blev født. Det betød også, at Tamaki Osaka ikke havde kontakt med sin japanske familie i næsten 15 år, og at Naomi ikke besøgte familien i Japan i de første mange år af sit liv.

Men selv om bedsteforældrene også i sin tid var imod, at Naomis forældre byggede hendes liv op omkring tennis, begyndte de langsomt at støtte den sportslige karriere, især efter at hun overraskende besejrede den tidligere US Open-vinder Samantha Stosur i sin debut på WTA Touren. Dengang var Osaka 16 år og nr. 406 på ranglisten, mens Stosur var nr. 19.

Genbrug af Williams-metoden

Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix Naomi Osakas far Leonard Francois var med på stranden ved Melbourne, da datteren skulle fejres og fotograferes.

Det var i USA, at Naomi Osakas far blev inspireret af de berømte Williams-søstres far, Richard Williams’, træning af sine døtre. Næsten uden erfaring begyndte Leonard Francois at træne sine piger med ketsjer og bold. Som han engang sagde, »… drejebogen var skrevet, og jeg skulle bare følge den«.

Snart efter ankomsten til USA påbegyndtes tennistræningen, og da familien i 2006 flyttede til Florida, fik børnene bedre betingelser for at dyrke deres sport. Først spillede Naomi Osaka på offentlige baner, men da hun var fyldt 15, startede et mere organiseret træningsforløb på diverse tennisakademier.

Nu var Naomi Osaka tæt på at skulle kaste sig over udfordringen med at spille mod de voksne, og hendes forældre valgte, at hun skulle repræsentere Japan. De har forklaret, at begge deres piger altid mest har følt sig som japanere, men måske har det også spillet ind, at det amerikanske tennisforbund ikke kunne hamle op med et tilbud fra det japanske, da det gjaldt støtte til det indledende karriereforløb.

I dag bor Naomi Osaka stadig i Florida, i Boca Raton, og i USA har mange i tennisverdenen undret sig over, at den unge tennisprofil stiller op som japaner, når hun i langt den største del af sit liv har boet i USA. En række tennisledere har fået skyld for, at hendes enorme talent ganske enkelt er blevet overset, da hun var helt ung teenager.

Uden overhovedet at have spillet på Det Internationale Tennisforbunds (ITF) juniortur kastede Naomi Osaka sig over ITF’s turneringer for voksne, og det førte snart videre til entré på den attraktive WTA Tour, hvorfra de bedste tager afsæt til de fire store grand slam-turneringer.