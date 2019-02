Lettelse i tennisfamilie: Stortalents rejsebudget hænger sammen

De seneste år har adskillige forældre til unge danske tennistalenter udtrykt frustration over, at det er uhyre svært at få økonomisk støtte til arbejdet med at udvikle de unges færdigheder. Nu kan de være på vej mod bedre tider.

Den nye danske tennisfond, Leschly Tennis Foundation, er begyndt at lave aftaler med udvalgte spillere, og 15-årige Holger Rune, der internationalt har leveret en stribe fine resultater, er en af modtagerne af støttebeløb fra fonden.

Det skaber lidt lettelse og optimisme hos det unge stortalents mor, Aneke Rune, der i øjeblikket er i Brasilien med sin søn, som slås for at markere sig i en stærkt besat juniorturnering.

»Ja, vi har fået mail hjemmefra om støttekroner til Holger, og de lukker et hul i rejsebudgettet. Pengene fra Leschly-fonden gør, at det lige præcis går op med udgifter til fly og hoteller i sæson 2019«, siger Aneke Rune fra byen Criciúma i det sydøstlige Brasilien.

»Og jeg synes, tennisfonden er et meget sympatisk projekt med for eksempel ønsket om både at støtte talenterne og skabe muligheder for en kombination af tennis og uddannelse. Enhver støtte er meget velkommen, og interessen fra Leschly-familien er da fantastisk. Det er jo professionelle erhvervsfolk, der går seriøst ind i arbejdet. Vi ser for eksempel herovre i Brasilien, at andre nationer har helt andre muligheder end os. Men vi skal også være realistiske og indse, at vi kommer fra et lille land«.

Enhver støtte er meget velkommen, og interessen fra Leschly-familien er da fantastisk. Det er jo professionelle erhvervsfolk, der går seriøst ind i arbejdet. Aneke Rune, mor til tennistalentet Holger Rune

Den tidligere danske topspiller og nu ekspertkommentator Tine Scheuer glæder sig også over, at der sker noget nyt i dansk tennis.

Lavvande i kassen

»Jeg ved endnu ikke nok om denne nyhed, men jeg synes, det lyder som en god idé. Det vil være alle tiders at få det sat i gang, for der er virkelig brug for at hjælpe de unge lidt på vej. Generelt kan man sige, at der er behov for initiativer, der kan styrke talentarbejdet i dansk tennis. Det vil kunne aflaste klubberne, hvis sporten tilføres flere midler, for der har længe været lavvande i kassen i tennisforbundet, da der er skåret i støtten fra Team Danmark. Jeg synes, man savner et sted til talenterne, et elitecenter, som vi tidligere havde, for det koster mange penge at føre talenter frem, og der skal investeres, hvis man vil lykkes med det arbejde«, siger Tine Scheuer.

I en række lande er det at drage af sted til store sportsbegivenheder noget, der opfattes som en chance for at tage hele familien med på udflugt. Det er der ikke tradition for i Danmark, og det kan godt ærgre Aneke Rune, der drømmer om, at også tennis kan blive lidt mere folkeligt herhjemme.

»Vi har nogle steder i udlandet oplevet en fantastisk stemning omkring tennis, men hvis det skal lykkes at skabe det i Danmark, kræver det mere opmærksomhed i alle lag af sporten. Og det har DTF (Dansk Tennis Forbund, red.) jo ikke midler til at skabe. Vi har engang spillet tennisturnering med de helt unge under Eiffeltårnet, og jeg har flere gange tænkt på, at det kunne være sjovt at skabe nogle anderledes tennisbegivenheder i Danmark. Det kunne for eksempel være en tennisturnering i Kongens Have eller et andet sted, og den slags tror jeg kunne være med til at løfte niveauet«, fortæller Aneke Rune.