Canadisk tennisteenagers eventyrlige sæson tager en ny vild optur i Californien

Bianca Andreescu er på få måneder gået fra at være ukendt til at nu at spille i en af sæsonens helt store WTA-finaler.

Hun startede denne sæson som nr. 152 på ranglisten, men lagde hårdt ud i Auckland, og nu står hun som 18-årig søndag allerede i en af WTA Tourens helt store finaler. Bianca Andreescu fra Canada er tilsyneladende i gang med at levere et eventyr, der ikke sådan lige er til at bremse.

BLÅ BOG Bianca Andreescu Fulde navn: Bianca Vanessa Andreescu Født: 16. juni 2000 i Mississauga, Canada Højde: 170 cm, professionel 2017 Rangering: Nr. 60 hos WTA Titler: 1 WTA 125 K og 3 ITF

I Indian Wells nedkæmpede Andreescu sent fredag dansk tid den mere erfarne Elina Svitolina i tre sæt, og sejren over den sjetteseedede ukrainer var endnu en imponerende opfølgning af gevinster mod stærke navne som spanske Garbiñe Muguruza og kinesiske Qiang Wang. Man må formode, at arrangørerne i Californien fryder sig over, at de tildelte den unge canadier et wildcard til turneringen.

I hvert fald er Bianca Andreescu klar til at udfordre den tredobbelte grandslamvinder Angelique Kerber i en dyst om titlen, men uanset resultatet vil Andreescu skyde frem på mandagens nye rangliste, hvor hun hopper fra en placering som nr. 60 op til enten top-35 eller top-25, hvis hun skulle erobre karrierens første WTA-titel.

»Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ryster faktisk stadig, men jeg gik i denne kamp som altid efter mine slag«, kom det fra Bianca Andreescu, da hun mødte pressen efter sin semifinale, men hun havde alligevel en kommentar om sin næste udfordring.

Stor respekt for Kerber

»Kerber er en helt fantastisk fighter, og hun har en særlig evne til at omdirigere sine slag i sidste øjeblik. Det er, som om hun til enhver tid kan slå et hvilket som helst slag i en hvilken som helst retning, når det passer hende. Og hun har en god serv, hun bevæger sig godt, og så ved vi alle, at hun virkelig kan slås for en sejr«, sagde Bianca Andreescu med stor respekt for den rutinerede tysker.

Angelique Kerber har haft en lidt svingende sæson 2019, hvor det endnu ikke er blevet til titler, men hun løftede i semifinalen sit niveau på det rigtige tidspunkt og blev spilleren, der omsider satte en stopper for schweiziske Belinda Bencic, som indtil da havde taget 12 sejre på stribe.

»Jeg ser meget frem til en rigtig hård finalekamp. Andreescu er kommet her som wildcard, og hun har besejret en række stærke navne. Hun har intet at tabe, hun nyder sin tennis, og hun er en meget talentfuld spiller. Jeg ved, at jeg igen skal finde mit allerbedste niveau og så samtidig nyde at spille så stor en finale«, siger Angelique Kerber til WTA-hjemmesiden. Det bliver den 31-årige tyskers første finale i Indian Wells.

Måske kan rutinen hjælpe Kerber til sejr over unge Andreescu, men det har tidligere i sæsonen ikke altid været nok for canadierens modstandere.

Kerber er en helt fantastisk fighter, og hun har en særlig evne til at omdirigere sine slag i sidste øjeblik. Det er, som om hun til enhver tid kan slå et hvilket som helst slag i en hvilken som helst retning, når det passer hende Bianca Andreescu

Hendes sæsondebut i Auckland, hvor hun måtte gennem kvalifikationen, resulterede i en finaleplads, efter at hun havde besejret blandt andre Caroline Wozniacki og Venus Williams. Det var dog en tredje, meget rutineret spiller, Kerbers landsmand Julia Görges, der dengang bremsede hende i tre sæt, hvor Andreescu i andet sæt var to point fra titlen.

Herefter kom hun også godt igennem Australian Open-kvalifikationen og nåede 2. runde, før hun rejste til USA og tog den forholdsvis lille titel i Newport Beach. Dernæst var hun i landsholdstjeneste ved Canadas møde med Holland i Fed Cup, hvor hun vandt begge sine singler. Og senest nåede hun semifinalen i den godt besatte turnering i Acapulco.

Der er altså fart på karrieren for Bianca Andreescu, som har en aggressiv stil fra baglinjen, og som i sin dobbelte baghånd har et meget effektivt våben, når timingen er på plads. Det er den nok nødt til at være i Indian Wells-finalen, for den titel vil Kerber naturligvis rigtig gerne have fingre i.