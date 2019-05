Der graves dybt: En spansk gruskonge kæmper desperat for at forsvare sit rige

Der sker noget yderst usædvanligt på ATP Touren under den indeværende europæiske grusbanesæson. Rafael Nadal har for første gang i 15 år ikke taget en titel, og efter fire semifinaler – den seneste kan lørdag byttes med en finaleplads – kan det forekomme usandsynligt, at han skulle lykkes med at forsvare sin titel ved sæsonens anden grand slam-turnering, French Open, der starter senere på måneden.

Fredag eftermiddag var opgaven for 32-årige Nadal, der er forsvarende mester i Rom, at nedkæmpe den tre år ældre landsmand Fernando Verdasco, der ligesom sin modstander torsdag måtte gennem to kampe på grund af onsdagens langvarige regnvejr. Men hvor Nadal blot afgav to partier i sine to opgør, måtte Verdasco spille tilsammen seks sæt.

Svag start af Nadal

Men i kampens indledning var Verdasco klart bedst, og især havde Nadal svært ved at følge med i tempoet, når Verdasco lagde fuld kraft i sine slag. Og der var alt for lidt længde i Nadals slag. Alligevel lykkedes han stille og roligt med at æde sig ind i duellen.

At skulle spille meget yderligt og med høj fart i bolden hele tiden blev dyrt for Fernando Verdasco, og samtidig havde Nadal i første sæts slutfase succes med at løfte sit spil, så han kunne tage det 6-4.

Langsomt vågnede gruskongens forhånd også, og så snart der kom lidt bedre længde i de slag, kom der også flere point på kontoen. Det betyder som regel, at hans modstander får problemer, og det fik Verdasco også.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix Fernando Verdasco gjorde alt, hvad han kunne mod Nadal, men seks sæt tennis dagen før satte sit præg på hans spil efter første sæt.

Æg til Verdasco

Nadal spillede bedre og bedre, og i andet sæt fungerede den dobbelte baghånd som et effektivt våben, når Verdasco blottede sig bare en smule. Timingen var pludselig på plads, og sættet sluttede 6-0 i Nadals favør.

Lørdag skal han i semifinalen forsøge at få revanche mod den unge græker Stefanos Tsitsipas, der i sidste uge besejrede Nadal i Madrid.

Grækeren kom fredag let videre, da Roger Federer trak sig fra sin kvartfinale på grund af en skade i det ene ben.

Den anden semifinalekonstellation er endnu ikke på plads, men den useedede argentiner Diego Schwartzman er i hvert fald den ene deltager, da han besejrede 6.-seedede Kei Nishikori fra Japan i overbevisende stil med 6-4, 6-2.

Den sidste kvartfinale, topseedede Novak Djokovic mod 7.-seedede Juan Martin del Potro, spilles sent fredag aften.