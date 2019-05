Legenden lyner: Federer leverer suverænt French Open-comeback

Den schweiziske veteran vandt let sin 1. runde-kamp på Roland-Garros og ligner en hård udfordring for favoritterne.

FAKTA Federer i French Open 2019: ?

2018: Deltog ikke

2017: Deltog ikke

2016: Deltog ikke

2015: Kvartfinale (Wawrinka)

2014: 4. runde (Gulbis)

2013: Kvartfinale (Tsonga)

2012: Semifinale (Djokovic)

2011: Finale (Nadal)

2010: Kvartfinale (Söderling)

2009: Vinder titlen (Söderling)

2008: Finale (Nadal)

2007: Finale (Nadal)

2006: Finale (Nadal)

2005: Semifinale (Nadal)

2004: 3. runde (Kuerten)

2003: 1. runde (Horna)

2002: 1. runde (Arazi)

2001: Kvartfinale (Corretja)

2000: 4. runde (Corretja)

1999: 1. runde (Rafter) Vis mere

Roger Federer havde ikke betrådt gruset på Roland-Garros siden sit nederlag til Stan Wawrinka i 2015, da han søndag eftermiddag gik ind på hovedbanen Court Philippe-Chatrier til stående ovationer.

Den 37-årige schweizer var altså meget velkommen, selv om han de seneste sæsoner helt har sløjfet grusbanesæsonen.

Veteranen kvitterede med en flyvende start mod den unge italiener Lorenzo Sonego, der virkede lidt ramt af begivenheden, og så er det svært at spille mod sin sports legende på den store grand slam-scene.

1. runde-opgøret sluttede 6-2, 6-4, 6-4 til Federer, som i næste runde møder den 25-årige tysker Oscar Otte, der er placeret som nr. 145 på ranglisten.

Måske mere italiensk forude

Det ligner ligeledes en god gang træning for Roger Federer, der er havnet i samme lodtrækningsfjerdedel som bl.a. den lovende græker Stefanos Tsitsipas, landsmanden Stan Wawrinka, den nye og meget talentfulde italiener Matteo Berettini og kroaten Marin Cilic.

Skulle han lykkes med at komme forbi kvartfinalen, kan der blive tale om endnu et møde med den store karriererival Rafael Nadal, der har besejret Federer fem gange ved French Open.

»Jeg har spillet godt på grus i denne sæson, men er det nok i Paris? Jeg ved det ikke«, siger Roger Federer til ATP-hjemmesiden. Det er der ingen, der ved, men schweizerens enorme rutine og evne til at chokere sine modstanderne med lyntennis er et godt våben.

Senest valgte Federer på grund af smerter i det ene ben at droppe sin kvartfinale i Rom efter en lang og anstrengende kamp mod den unge kroat Borna Coric i 3. runde, mens det i Madrid sluttede i kvartfinalen, da han tabte til Dominic Thiem. Begge steder viste han lovende niveau trods sin lange pause fra grusbanetennis, og kan han yderligere løfte niveauet ved French Open, vil han være svær at besejre for alle.

Omvendt er det heller ikke utænkeligt, at Federer har spillet sin sidste kamp på grus, hvis han taber i første uge i Paris.

Veteran kan skabe panik

»Jeg tror, det passede Roger rigtig godt, at Sonego gik efter sine slag, så der ikke kom ret mange lange dueller fra baglinjen. Roger virker sulten efter at gøre det godt i French Open efter sin lange pause, og så har han den vane med at kunne skabe panik hos sine modstandere. Det blev der også hos italieneren. Jeg mener, Roger kan gå langt i denne turnering, men jeg er i tvivl om, hvorvidt han er i stand til at besejre to af de store navne efter hinanden«, siger den tidligere svenske French Open-vinder Mats Wilander til Eurosport.

Lorenzo Sonego ville søndag rigtig gerne vise alle, at han kan spille flot tennis, og en gang imellem lykkedes det også. Men alt for ofte blev han utålmodig og tog de forkerte beslutninger, hvilket Federer omgående straffede.

Italieneren har ellers vist fin fremgang på gruset i denne sæson, hvor det er blevet til kvartfinaler i både Monte-Carlo og Marrakech, og han kan være med til yderligere at løfte italiensk tennis, der er inde i en fornem periode med Fabio Fognini (nr. 11), Cecchinato (19), Berettini (32), veteranen Andrea Seppi (66), Sonego (73) og Thomas Fabbiano (98) på ranglistens top-100.

Men Sonego må altså vente lidt endnu med at tage de største skalpe.