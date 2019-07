Tenniskrig: Giftig atmosfære under Nadals sejr i Wimbledons vildeste kamp

Det var Wimbledons foreløbige højdepunkt – duellen mellem to, der bestemt ikke elsker hinanden.

Torsdag aften mødtes den tidligere dobbelte vinder Rafael Nadal med australske Nick Kyrgios i turneringens mest omtalte kamp. Omtalt, fordi de to profiler er kendt for ikke at kunne døje hinandens selskab på tennisbanen, hvilket de ikke har lagt skjul på.

Nervekrigen fik en tand til i denne 2. runde-kamp, der efter stor dramatik blev vundet af 33-årige Rafael Nadal 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3).

Ballade fra kampstart

Men opgøret vil ikke så meget blive husket for, hvem der vandt. Mindet vil i højere grad dreje sig om den til tider kaotiske afvikling, for de to spillere tirrede hinanden helt fra kampens start. Nadal tog sig ekstra god tid mellem sine server, hvorefter Kyrgios brokkede sig til dommeren og selv begyndte at levere underhåndsserv.

Dertil tog Nadal en pause uden for banen før andet sæt, og da Kyrgios også skældte ud over det, var en konfrontation mellem australieren og dommeren uundgåelig. Det udløste senere i kampen advarsler til australieren.

Nick Kyrgios lykkedes efter et tabt første sæt med at pumpe sig selv op mentalt og æde sig godt ind i opgøret. Han servede fantastisk og kunne med jævne mellemrum fyre helt uventede, vidunderlige vinderslag afsted.

Rafael Nadal forsøgte at bevare koncentrationen, men det var bestemt ikke en let opgave, og han kiggede ind imellem ondt efter sin rival. Publikum nød hvert et sekund, og atmosfæren var næsten til at føle på, da der blev spillet tiebreak i tredje sæt.

Ud over en lang række verbale udladninger især i retningen af dommeren kunne Nick Kyrgios også vise, at han har et enormt talent, når han vil spille tennis. Foto: Daniel Leal-olivas/Ritzau Scanpix

Masser af tennislækkerier

Inden den tiebreak havde 24-årige Kyrgios lettere ved at holde sine servepartier end Nadal, men da sættet skulle afgøres viste Nadal klasse, selv om han stadig af og til tog forkerte beslutninger og serverede oplagte chancer til sin modstander.

En række dueller havde både stopbolde, lob og andre lækkerier tilsat stenhårde slagudvekslinger fra baglinjen med masser af vinkler, som tog pusten fra et medlevende publikum på Centre Court. Og selv om Nadal efter den spændende tiebreak førte 2-1 i sæt, virkede kampen fortsat helt åben.

Det udviklede sig endda sådan, at Nick Kyrgios gemte alle sine kommentarer væk og koncentrerede sig om at levere god tennis. Og så kan han levere forrygende underholdning.

Duellens endelige drejning til Nadals fordel kom, da Kyrgios lavede et par grimme fejl under fjerde sæts tiebreak, hvorefter spanieren kunne sikre sig sejren og en 3. runde-kamp mod den jævnaldrende franskmand Jo-Wilfried Tsonga lørdag.

Tennisfans kan efter dette syvende drama mellem de to kamphaner næsten ikke vente på at overvære sportens nye klassiker i en ottende version.