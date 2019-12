Caroline Wozniacki stopper karrieren efter Australian Open

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hun er et af Danmarks største sportsnavne nogensinde.

Caroline Wozniacki har sat nye standarder for dansk tennis, men snart er det slut.

Blå bog Caroline Wozniacki * Født: 11. juli 1990 (29 år). * Højde: 177 centimeter. * Bopæl: Monaco. * Privat: Gift med amerikanske David Lee (tidligere basketballspiller). * Professionel: Siden 18. juli 2005. * Nuværende placering på verdensranglisten: 37. * Bedste placering på verdensranglisten: 1 (i alt 71 uger). * Verdensranglisten: Erobrede førstepladsen 11. oktober 2010, sluttede både 2010 og 2011 som nummer et i verden. Største meritter: * Vinder af grand slam-turneringen Australian Open i 2018. * Finalist ved US Open i 2009 og 2014. * Vinder af WTA Finals i 2017. * 30 WTA-titler. * Indtjente præmiepenge: 35,2 millioner dollar svarende til 237 millioner kroner. * Kåret som årets danske sportsnavn i 2010 og 2018. * Newcomer of the Year på WTA Touren i 2008. * Fanebærer for Danmark ved OL i 2016. Vis mere

Caroline Wozniacki har besluttet at indstille karrieren efter januars Australian Open, meddeler hun på sin Instagram-profil.

»De seneste måneder er det gået op for mig, at der er meget mere i livet, som jeg ønsker at opnå, væk fra tennisbanen«, skriver hun blandt andet.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget

Netop Australian Open er den største - og eneste grandslam - turnering, som Wozniacki har vundet.

Hun har tidligere ligget nummer et på WTA-touren i en lang periode, men de seneste år har skader og sygdom gjort det vsært for hende at holde sig i toppen af verdenseliten.

»Jeg har spillet professionelt, siden jeg var 15 år. I den tid har jeg gennemlevet et fantastisk kapitel i mit liv«, skriver hun.

»Med 30 WTA-titler i single, en førsteplads på verdensranglisten i 71 uger, en sejr i sæsonfinalen, tre olympiske lege, hvor jeg har blandt andet har båret mit fædrelands flag, og en grand slam-sejr i Australian Open har jeg opnået alt, jeg kunne drømme om på banen«.

Ritzau/Politiken