Ung græker på stjernejagt dropper sociale medier for at skaffe succes

Tennisikoner som Rafael Nadal, Novak Djokovic og Roger Federer er nr. 1, 2 og 3 på verdensranglisten i indgangen til den nye sæson, men alle tre mærkede i løbet af sæson 2019, at de yngre kræfter på ATP Touren er ved at være klar til at udfordre deres status. Op til Australian Open er det store spørgsmål imidlertid, om det endelige brud på ’de gamles’ magt kommer til at ske på grand slam-niveau. Og det er tvivlsomt.