’Sweet Caroline’ overvandt indre nervekrig: Nu skal hun forsøge at leve op til sin fars ambitiøse plan

Piotr Wozniacki joker med, at Caroline Wozniacki fortsat mangler seks kampe i karrieren. I så fald runder hun af med en finale. I første omgang var den danske tennisstjerne stolt over, at hun stod for eget pres i første runde.